Љекар из Мркоњић Града о стању пацијената након судара аутобуса и камиона

Доктор Александар Шћепановић, специјалиста ургентне медицине, потврдио је да је у судару, који се јуче, у уторак, 12. маја, догодио у Мркоњић Граду, возач аутобуса погинуо на мјесту догађаја, док је возач камиона био свјестан, али животно угрожен.
У несрећи су, подсјетимо, учествовали камион којим је управљао Д.Ј. (37) из Бихаћа, и аутобус којег је возио Д.Е. (53) из Шипова, који је погинуо, док су повријеђени возач теретњака и девет путника.
"Ми смо добили позив од полиције у Мркоњић Граду у 17.10. Дежурна екипа Хитне медицинске помоћи у Мркоњић Граду је изашла на терен. На терену смо затекли да је возач аутобуса на лицу мјеста погинуо", рекао је др Шћепановић за "Независне новине".
Према његовим ријечима, повријеђена лица су збринута односно превезена у просторије Хитне медицинске помоћи Дома здравља у Мркоњић Граду.
"Возач другог возила, шлепера, је био тешко повријеђен, витално угрожен, саниран је и опремљен за Бањалуку. Осталих девет повријеђених су имали углавном повреде главе, санирани су, сви збринути", рекао је др Шћепановић у изјави за "Независне новине".
Према његовим ријечима, била су ангажована четири санитетска возила - три из Мрконић Града и једно из Дома здравља Шипово. Прецизирао је да су возач камиона и осам пацијената превезени у Бањалуку, док је један пацијент, који је имао лакше повреде, отишао у Шипово. Како је додао, када је ријеч о возачу камиона, он је довезен у тешком стању.
"Имао је фактуру подлактице, повреду бутне кости, повреде главе. Био је свјестан, али је био угрожен", навео је Шћепановић, додајући да он није био на мјесту догађаја, а према опису медицинских техничара, који су излазили, затекли су камион који је ударио у аутобус.
Увиђај је, подсјетимо, обавио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са припадницима Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град.
"Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере као и вјештачења, на утврђивању свих околности поменуте саобраћајне незгоде, а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалог лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске“, навели су из Тужилаштва.
