Бањалучанин пијан напао здравственог радника

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука лишили су слободе лице иницијала В.М. из Бањалуке због физичког напада на здравственог радника.
Инцидент је пријављен надлежној полицијској станици јуче око 13.20 часова. Према наводима из пријаве, В.М. је унутар једне здравствене установе у Бањалуци физички насрнуо на запосленог медицинског радника.
Брзом интервенцијом полиције, осумњичени је пронађен и ухапшен, а испитивањем на присуство алкохола утврђено је да је у организму имао чак 1,92 промила алкохола.
"Лице В.М. је лишено слободе због почињеног прекршаја из члана 12. Закона о јавном реду и миру. О свему је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци - Одјељење за прекршаје", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
