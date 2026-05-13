У акцији "Карика" ухапшено шест особа због сексуалног искориштавања дјеце.

У међународној акцији "Карика" ухапшено је шест особа због сексуалног искориштавања дјеце.
У акцији су ухапшени Б.А. и П.Д. из Бијељине, Д.Т. из Лопара, Д.Н. из Угљевика, Е.М. из Градачца и Б.В. из Србије за која постоје основи сумње да су у протеклом временском периоду извршила кривична дјела "Искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета", "Искориштавање дјеце за порнографију" и ''Упознавање дјеце са порнографијом''.
"Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са припадницима Полицијске управе Бијељина, као и полицијским службеницима Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, а под надзором Окружног јавног тужилаштва Бијељина реализују међународну акцију „Карика“ усмјерену на откривање и доказивање кривичних дјела из области заштите дјеце од сексуалног злостављања и искориштавања на интернету", наводи се из полиције.
По наредбама надлежних судова, извршени су претреси на седам локација стамбених објеката, возила и покретних ствари на подручју Бијељине, Угљевика, Лопара и Градачца за које је утврђено да их користе лица која се доводе у везу са извршењем горе наведених кривичних дјела.
Приликом претреса су пронађена и одузета средства извршења кривичног дјела и то: рачунари, таблети, мобилни телефони, меморијске картице и остали уређаји за чување дигиталних података, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела.
Наведена кривична дјела су извршена на тај начин што су осумњичени у протеклом временском периоду путем друштвених мрежа и апликација за комуникацију ступали у комуникацију са дјецом узраста 13 и 14 година, затим, дјецу наводили на израду садржаја дјечије порнографије, односно, тражили су од дјеце да се фотографишу без одјеће, описујући им детаљно на који начин да фотографишу интимне дијелове тијела.
Из полиције наведено да су осумњичени упознавала дјецу са порнографијом, шаљући им фотографски и видео материјал порнографског садржаја.
Кроз комуникацију су, користећи се апликацијама, покушавали и договарали састанке са дјецом ради вршења обљубе.
Поред наведеног осумњичени су користећи друштвене мреже и апликације за комуникацију, приступали групама у којима се дијелио садржај дјечије порнографије. Узраст дјеце чији је материјал дијељен је од 3 до 14 година.
Поједина лица се сумњиче и да су на удаљеним инфраструктурама креирали складишни простор за чување дигиталних података који су се налазили под њиховом контролом, након чега су на поменуте складишне просторе у више наврата складиштили садржаје дјечије порнографије.
"Након извршене криминалистичке обраде лица ће бити предата надлежном тужилаштву уз извјештај о почињеним кривичним дјелима", наводи се у саопштењу полиције.
