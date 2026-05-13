Крвави обрачун у Обреновцу, наоружани нападачи се скривају у шуми

АТВ

АТВ
13.05.2026 07:45

Полиција на мјесту злочина у Обреновцу.
У обрачуну двије групе миграната, једна особа је убијена, док се љекари боре за живот тешко повријеђеног мушкарца.

На лицу мјеста, на улазу у гробље затекао једно полицијско возило и велики број инспектора, пише Телерграф.

Цијели простор дјелује сабласно тихо.

Цијело подручје је блокирано и трага се за осумњиченима. Полиција тренутно претражује терен.

Сукоб који је почео у дубини шуме брзо је ескалирао у крвави пир. Један мигрант је подлегао повредама на лицу мјеста, док је други са тешким тјелесним повредама хитно транспортован у болницу.

Полиција по мрклом мраку претражује терен користећи батеријске лампе.

Љекари улажу надљудске напоре како би стабилизовали његово стање, које се оцјењује као критично.

Одмах након дојаве о сукобу хладним оружјем, полиција је активирала оперативни план „Вихор 3“. На терен су упућене јаке снаге и специјалне јединице које су блокирале све излазе из шумског појаса.

Незванично, бјегунци су наоружани, опасни и користе непрегледан терен и потпуни мрак како би избјегли хапшење.

Припадници МУП-а тренутно „чешљају“ сваки метар шуме користећи: термовизијске камере за детекцију топлоте у мраку. јаке батеријске лампе и специјалну опрему за кретање по неприступачном терену. блокаде на кључним саобраћајницама које воде ка насељеном дијелу Обреновца.

Иако су нападачи још увијек у бјекству, брзом реакцијом полиције опасност је изолована. Цијели шумски појас је под потпуном контролом, чиме је спријечено да се наоружане групе домогну града и угрозе локално становништво.

