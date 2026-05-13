Тужан дан за НБА: Преминуо бивши професионални кошаркаш

13.05.2026 07:38

Бивши професионални кошаркаш Џејсон Колинс, преминуо је у 47. години.

Колинс је преминуо након „храбре борбе са глиобластомом”, агресивним обликом рака мозга, саопштила је његова породица у изјави коју је подијелила Национална кошаркашка асоцијација (НБА).

Он је прошле године објавио да му је дијагностикован рак и да је био подвргнут лијечењу како би се зауставило ширење ове неоперабилне болести.

„Утицаји Џејсона Колинса сезали су далеко изван кошарке, јер је помогао да НБА, ВНБА и шира спортска заједница постану инклузивнији и гостољубивији за будуће генерације”, изјавио је у уторак комесар НБА лиге Адам Силвер. „Џејсон ће остати упамћен не само по рушењу баријера, већ и по љубазности и хуманости који су дефинисали његов живот и дотакли многе друге”, додао је Силвер.

Колинс је у децембру 2025. године рекао да је рак откривен након што је имао потешкоћа са концентрацијом. Тумор на мозгу је, како је описао, био попут „чудовишта са пипцима који се шире по доњој страни мог мозга ширином бејзбол лоптице”.

Шта је глиобластом?

Глиобластом (ГБМ) јесте агресиван тип рака мозга који почиње у ћелијама званим астроцити. То је најчешћи малигни тумор мозга код одраслих. Симптоми укључују нападе или промјене у размишљању, говору и равнотежи. Иако третмани могу успорити раст тумора, познати лијек још увијек не постоји.

Прије меча Спарса и Минесоте одржан је минут ћутања у част Колинса, али и Брендона Кларка, чија је смрт такође потресла НБА свијет, преноси Спортал.

