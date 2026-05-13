Мјештани Куљана забринути за безбједност дјеце, пријете протестима

Незадовољни због игнорисања проблема у насељу мјештани Куљана најављују могуће протесте и обуставу саобраћаја уколико ускоро не добију конкретне информације о наставку реконструкције Прве куљанске улице.
Предсједник Савјета ове мјесне заједнице Јовица Томић рекао је за "Глас Српске" да су радови почели још 2023. године и да је рок био шест мјесеци.
"За половину радова која је до сада урађена рок је пробијен више од годину дана", рекао је Томић.
Према његовим ријечима, ни ове године није било првобитно планирано да добију средства за реконструкцију Прве куљанске улице.
"Да опет не буде избјегнуто буџетом оно што законски треба да буде урађено, путем скупштинске већине извршили смо притисак да амандманом на буџет предложен од стране градоначелника буде уврштена и ова улица да би напокон било урађено оно што је обећано прије три године", казао је он.
Усвојен је амандман у износу од 600.000 марака, а Томић истиче да се надају да ће радови почети што прије.
"Увијек сам скептичан док не видим машине у насељу. Много пута је СНСД улагао амандмане, а градоначелник је радио на своју руку", рекао је он.
У оквиру градског кредитног задужења за обнову путева предвиђен је милион марака за реконструкцију дијела Седме куљанске улице те 550 метара од Прве куљанске до подручне Основне школе "Јован Дучић". Планирана је и изградња оборинске и фекалне канализације, водовода те измјештање јавне расвјете, као и изградња тротоара.
"Тај милион није довољан за радове који су потребни. Градска управа планирала је да модернизује само дио улице те друге краће дионице с тим средствима. Када смо видјели шта планирају, нисмо то смјели допустити, јер би опет дио који је најфреквентнији и води према школи, која има више од 500 ученика, остао и без тротоара и без пута. То нам је најбитнија дионица и дјеловали смо путем скупштинске већине да буде уложено и споменутих 600.000 марака да то буде урађено онако како треба", појаснио је Томић.
Он каже да уколико у разумном року не добију бар информацију када почињу радови, планирају да изађу на улицу.
"Већ се нагомилало незадовољство мјештана. Сада чекамо информације, а ако их не буде, ићи ћемо прво у мирне протесте, док би други дио укључио и обуставу саобраћаја, али се надам да до тога неће доћи", упозорио је он.
Дјеца живе релативно близу школе и велики број њих пјешачи, каже он, у исто вријеме када многи иду на посао, па је саобраћајница фреквентна.
"Ђаци иду по главном путу и то угрожава њихову безбједност. Прије двије године је возило ударило дијете које се враћало из школе. Срећом, задобило је лакше повреде. Дијете није имало гдје да се склони јер нема тротоара, а са страна су домаћинства и ограде, па је пут узак", нагласио је он.
Кубуре и са бахатим возачима, нарочито у горњем дијелу насеља те апелују на Градску управу да буду постављени лежећи полицајци гдје год је неопходно.
"Немамо завидну сарадњу у томе. Два лежећа полицајца су постављена у Првој куљанској на непотребним мјестима, само зато што је извођач погријешио приликом радова и направио увалу. Да би се возила сачувала, ту су стављени лежећи полицајци и никакву другу функцију немају. Тамо гдје се развијају велике брзине, на том мјесту их нема, под изговором да то руши саобраћајну фреквенцију и уништава пут", закључио је Томић.
Према његовим ријечима један од проблема јесте то што је мање од половине насеља покривено канализационом мрежом, а од 2020. до 2026. године ниједан додатни метар није урађен, што сматра поражавајућим.
"Свјестан сам да је то огроман пројекат и да не може бити урађен преко ноћи, али да је сваке године континуирано улагано, до сада би нешто било направљено", казао је Томић.
У насељу имају проблема и са јавном расвјетом, а Томић сматра и да надлежни не раде ништа када је ријеч о листи приоритета коју им достављају сваке године из Савјета.
"Покушавају нас што више маргинализовати и показати нам да смо небитни. Улице су нам веома прљаве и не знам када су посљедњи пут опране, а имамо и проблем са кошењем јавних површина које град одржава. Изгледа да је важно само да центар буде опран и сређен", додао је Јовица Томић.
Јовица Томић је рекао да су проблеме са испоруком воде у Куљанима имали први пут прошлог љета те да се нада да ове године то неће бити случај.
"Судећи по осталим насељима видим да је то све већи проблем. Ми смо уредно пријављивали овај проблем и добијали одговоре да је то нормално, јер је суша. Било је и прије суша, па се није дешавало да имамо толики проблем са водом у горњем дијелу насеља", присјетио се Томић.
