Припремите залихе: Ови дијелови Бањалуке остају без воде

У току претходног дана водоснабдијевање већег дијела града Бањалуке било је уредно, а иста ситуација се очекује и данас, наводе из Водовода.
Квалитет произведене воде задовољава одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.
Екипе сектора Одржавање данас ће радити на прегледу и отклањању кварова на водоводној мрежи.
Данас биће извођени радови у улицама Босе Живковић (Лауш), Раденка Лолића (Сарачица), Завалској (Сарачица), Анте Матића (Јаблан) те на Туњицама.
Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће рјешавати кварове у Мишином Хану и Рекавицама.
У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.
