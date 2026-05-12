Више бањалучких улица остаје без струјe

АТВ
12.05.2026 08:40

Стубови за струју.
Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дијелови улица Царева Романових, Цетињска, Ђуре Ђаковића, Филипа Мацуре, Козарска и Радоје Домановића остају без струје од 09:00 до 12:00 часова.

Од 09:00 до 14:00 часова без струје ће остати дијелови улица Банијска, Краља Александра I Карађорђевића и Бранка Поповића.

Без струје ће остати и дијелови улица Вида Њежића, Дујке Комљеновића, Понирска и Тузланска, те дијелови насеља Дебељаци, Понир и Бијели Поток од 09:00 д0 14:00 часова.

Струја

насеља без струје

искључење струје

Бањалука

