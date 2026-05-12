Шолаја за АТВ: Шмитов извјештај још један у низу од пристрасних докумената

12.05.2026 08:28

Политиколог Бојан Шолаја и Кристијан Шмит
Фото: АТВ

Извјештај Кристијана Шмита о Босни и Херцеговини и Републици Српској није нимало другачији од претходних пристрасних докумената, рекао је за АТВ политиколог Бојан Шолаја.

Шолаја истиче да управо из тих разлога Република Српска Савјету безбједности Уједињених нација доставља свој извјештај, у којем на један апсолутно објективан начин информише међународну јавност о стварној ситуацији.

Према његовим ријечима, није нереално размишљати о томе да је Кристијан Шмит послан у Босну и Херцеговину како би се створила додатна дестабилизација.

"Управо зато што су ти извјештаји такви, ово ништа није нимало другачије. Република Српска из тих разлога Савјету безбједности Уједињених нација доставља свој извјештај у којем на један апсолутно објективан начин извјештава о томе каква је ситуација. Ми смо, на жалост, током свих ових година од стране високих представника имали извјештаје у којима је Република Српска била представљена као реметилачки фактор Босне и Херцеговине, а понекад би били споменути политички представници хрватског народа. Али имена представника Републике Српске, конкретно господина Додика, као и назив саме Републике Српске, помињани су много пута. Кривица је била усмјеравана углавном према Републици Српској", истакао је Шолаја.

Према његовом мишљењу, Босна и Херцеговина је креирана као структура која треба да се увијек налази у некој перманентној кризи како би стално имала "спонзора" са стране за рјешавање проблема. Тиме се, како наводи, свјесно онемогућава да ствари рјешавају домаћи политички представници.

"Напросто, оно што се у Босни и Херцеговини не дешава јесте да се она не бави сама собом. И до сада су сви, у интересу политичког Сарајева, слали такве извјештаје да би представили једну перманентну кризу којом неко мора да се бави, како би стално постојао неко са стране ко би уредовао ствари у Босни и Херцеговини. А суштина је у дијалогу двије стране и три конститутивна народа, те тражењу аутентичног рјешења за Босну и Херцеговину", закључио је Шолаја.

Он додаје да Европска унија сматра да има надлежност да кроз Савјет за имплементацију мира именује појединце који би најадекватније заступали њихове интересе, али вјерује да се такав сценарио овај пут неће десити.

Бојан Шолаја

Кристијан Шмит

Република Српска

Босна и Херцеговина

ОХР

Савјет безбједности УН

