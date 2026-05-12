Цвијановић: Војска Републике Српске била кључни стуб одбране и опстанка српског народа

12.05.2026 08:19

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић гост емисије "У првом плану"
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да Република Српска са поносом обиљежава Дан Војске Републике Српске и Дан Трећег пјешадијског (Република Српска) пука.

"На овај велики дан, са посебним поштовањем и поносом присјећамо се часног и славног пута Војске Републике Српске, која је у најтежим временима била кључни стуб одбране и опстанка Републике Српске и српског народа и свих оних који су на том путу положили животе и дали дијелове тијела", написала је Цвијановићева у честитки поводом Дана Војске.

Она је навела да су њихова жртва, храброст и патриотизам трајно уткане у историју српског народа и колективно памћење, саопштено је из Предсједништва БиХ.

"С поносом обиљежавамо овај значајан датум, симбол слободе, јединства и одлучности нашег народа да сачува своју Републику, уз трајну обавезу да је чувамо, јачамо и градимо за будуће генерације", рекла је Цвијановићева.

Цвијановићева је истакла да посебну важност има његовање традиције Војске Републике Српске кроз Трећи пјешадијски /Република Српска/ пук, који достојанствено баштини њено насљеђе, чува идентитет, част и вриједности на којима је Република Српска настала и опстала.

Цвијановић је честитала 12. мај – Дан Војске Републике Српске и Дан Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука команданту пука, бригадиру Горану Максимовићу, официрима, подофицирима и свим припадницима Војске Републике Српске и Трећег пјешадијског Република Српска пука.







"Срећан вам 12. мај – Дан Војске Републике Српске!" наводи се у честитки.

ВРС формирана је 12. маја 1992. године и на крају Одбрамбено-отаџбинског рата имала је 210.000 бораца. Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, погинуло је 23.659 бораца.

Након 14 година постојања, ВРС ушла је у састав Оружаних снага БиХ, у којим њено војно насљеђе и идентитет његује Трећи пјешадијски /Република Српска/ пук.

