Додик о изјави Каје Калас: Не зна да ли је пошла или је дошла

Каја Калас је својим незнањем смучила ЕУ сваком пристојном човјеку. Да је било шта прочитала, на примјер Анекс X, не би испадала глупа и дjеловала да не зна да ли је пошла или је дошла, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
ЕУ се с Кајом Калас може само сузити, а никако проширити. Она је својим незнањем смучила ЕУ сваком пристојном човјеку. Да је било шта прочитала, на примјер Анекс X, не би испадала глупа и дjеловала да не зна да ли је пошла или је дошла", рекао је Додик и додао:
"Да је у ЕУ, чија је перјаница Калас, остало “Д” од демократије, не би владавином права сматрали октроисање закона од стране неизабраног странца.
Република Српска ће расти и без Плана раста, а ЕУ ће се смањивати до безначајности док је Калас и осталих Каја."
ЕУ се с Кајом Калас може само сузити, а никако проширити.— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 11, 2026
Подсјећамо, висока представница Европске уније за спољну политику Каја Калас одржала је конференцију за медије након састанка Савјета за спољне послове министара земаља ЕУ те се између осталог осврнула и на одлазак Кристијана Шмита из БиХ.
Каја Калас је рекла како се увијек може поставити реторичко питање - да ли функционисање државе може бити компликованије и сложеније?
"Наравно, питање је можда реторичко, али да ли функционисање државе може бити сложеније? Мислим да заправо може. Међутим, разговарали смо како подржавамо да новог високог представника именује Вијеће за имплементацију мира (PIC) који ће се одржати у јуну. То је формат који подржава Европска унија", рекла је Калас
