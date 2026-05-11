Дарко Младић: Одбрана сутра подноси Механизму коментар на извјештај независних љекара

Одбрана генерала Ратка Младића поднијеће сутра Механизму у Хагу поднесак на извјештај независних љекара према којем је генерал на крају живота, рекао је за Срну његов син Дарко Младић.
"Ми радимо на нашем поднеску. Рок је до сутра до краја дана да се преда", рекао је Дарко Младић, али није могао да износи детаље.
Он је додао да поднесак садржи коментар одбране на извјештај независних љекара, које је хашки Механизам додатно ангажовао.
"Ти независни љекари су у петак поднијели своје извјештаје. Још нисмо добили овај нови од љекара из притворске јединице, који могу да ништа и не напишу", навео је Дарко Младић.
Он је подсјетио да су раније притворски љекари написали свој извјештај и да су на тај њихов извјештај свој извјештај дали сада независни љекари.
"Ако они имају било какве примједбе, ти притворски љекари, поднијеће свој, а ако немају, онда неће", рекао је Дарко Младић.
Он је додао да до касних поподневних часова одбрани није стигло мишљење љекара у хашком притвору, гдје је генерал Младић већ двије године под палијативном његом.
Дарко Младић је рекао да извјештај хашких притворских љекара можда неће ни стићи одбрани, односно, можда ће само судија да га види.
"Мада би требало и ми да га видимо, ако се фајлира", додао је Дарко Младић.
Он је рекао да, што се тиче генерала Младића, нема ништа ново, те да је здравствено стање лоше.
Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се додатно погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.
Он је 2. маја био пребачен из притворске у цивилну болницу у Хагу због сумње на мождани удар. Будући да љекари нису потврдили да је генерал претрпио мождани удар, он је враћен у притворску болницу.
Генерал Младић се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом.
Механизам је више пута одбио захтјев да буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.
