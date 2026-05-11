Logo
Large banner

Цвијановић: Војска Републик Српске у најтежим тренуцима била кључни стуб одбране и опстанка Републике

11.05.2026 18:38

Коментари:

0
Жељка Цвијановић
Фото: Ustupljena fotografija

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је 12. мај – Дан Војске Републике Српске и Дан Трећег пјешадијског (Република Српска) пука команданту пука, бригадиру Горану Максимовићу, официрима, подофицирима и свим припадницима Војске Републике Српске и Трећег пјешадијског (Република Српска) пука.

- На овај велики дан, с посебним поштовањем и поносом присјећамо се часног и славног пута Војске Републике Српске, која је у најтежим временима била кључни стуб одбране и опстанка Републике Српске и српског народа и свих оних који су на том путу положили животе и дали дијелове тијела - истакла је Цвијановићева.

Она је нагласила да њихова жртва, храброст и патриотизам трајно су уткане у историју и колективно памћење нашег народа.

- С поносом обиљежавамо овај значајан датум, симбол слободе, јединства и одлучности нашег народа да сачува своју Републику, уз трајну обавезу да је чувамо, јачамо и градимо за будуће генерације. Посебну важност има његовање традиције Војске Републике Српске кроз Трећи пјешадијски (Република Српска) пук, који достојанствено баштини њено насљеђе, чува идентитет, част и вриједности на којима је Република Српска настала и опстала. Срећан вам 12. мај – Дан Војске Републике Српске! - навела је Цвијановићева у честитки.

Подијели:

Таг :

Жељка Цвијановић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

ПСС тјера Бланушу да одустане: Врх Покрета предлаже Станивуковића за кандидата

Република Српска

ПСС тјера Бланушу да одустане: Врх Покрета предлаже Станивуковића за кандидата

2 ч

22
Бијела кућа Кремљ и застава Републике Српске

Република Српска

Од санкција до Кремља и Бијеле куће: Како је Српска постала саговорник у најважнијим центрима одлучивања

2 ч

13
Петровић: 20 година губимо уједињени, куцнуо је час да идемо разједињени

Република Српска

Петровић: 20 година губимо уједињени, куцнуо је час да идемо разједињени

5 ч

9
Додик: Сорека, вријеме је за Pizzu Responsabilitа

Република Српска

Додик: Сорека, вријеме је за Pizzu Responsabilitа

5 ч

6

  • Најновије

19

53

"Сарадња са Русијом национални приоритет"

19

43

Макрон изгубио живце на самиту, прекинуо говор због публике

19

41

АТВ у посједу Шмитовог извјештаја: Додик поменут 16 пута, Срби и Хрвати "лоши момци"

19

37

Цвијановић: Од Европљана желимо чути да се процес доношења одлука мора вратити у домаће институције

19

26

Станивуковић чека СДС да се "уразуми"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner