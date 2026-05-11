Цвијановић: Војска Републик Српске у најтежим тренуцима била кључни стуб одбране и опстанка Републике

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је 12. мај – Дан Војске Републике Српске и Дан Трећег пјешадијског (Република Српска) пука команданту пука, бригадиру Горану Максимовићу, официрима, подофицирима и свим припадницима Војске Републике Српске и Трећег пјешадијског (Република Српска) пука.
- На овај велики дан, с посебним поштовањем и поносом присјећамо се часног и славног пута Војске Републике Српске, која је у најтежим временима била кључни стуб одбране и опстанка Републике Српске и српског народа и свих оних који су на том путу положили животе и дали дијелове тијела - истакла је Цвијановићева.
Она је нагласила да њихова жртва, храброст и патриотизам трајно су уткане у историју и колективно памћење нашег народа.
- С поносом обиљежавамо овај значајан датум, симбол слободе, јединства и одлучности нашег народа да сачува своју Републику, уз трајну обавезу да је чувамо, јачамо и градимо за будуће генерације. Посебну важност има његовање традиције Војске Републике Српске кроз Трећи пјешадијски (Република Српска) пук, који достојанствено баштини њено насљеђе, чува идентитет, част и вриједности на којима је Република Српска настала и опстала. Срећан вам 12. мај – Дан Војске Републике Српске! - навела је Цвијановићева у честитки.
