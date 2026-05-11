Logo
Large banner

Станивуковић чека СДС да се "уразуми"

Аутор:

АТВ
11.05.2026 19:26

Коментари:

3
Станивуковић чека СДС да се "уразуми"
Фото: ATV

Покрет Сигурна Српска данас, 11. маја није потврдио кандидатуру Драшка Станивуковића за предсједника Републике Српске. Данашњим излагањем лидер ПСС-а је упаковано поручио да чека СДС да се уразуми.

"Главни одбор ПСС потврђује своје стратешко опредјељење да је јединство опозиције једини начин да се промијени власт. Свака подјела и оптуживање штети томе да завршимо са ером једног режима који траје двије деценије. Апелујемо на све политичке актере који желе да буду дио промјена је императив јединство. Апсолутно смо као Главни одбор који броји преко 500 чланова, плус наши савјети и стручни људи, а чине дио покрета ПСС, јесте да је Главни одбор разматрао и усвојио споразум СДС-а. ПСС и СДС заједно треба да дефинишу начин како да изађемо на предстојеће изборе. Задовољан сам да смо овдје дефинисали да је овај споразум добио једногласну подршку. Што се тиче кандидата, треба да се дискутује", рекао је Станивуковић.

Он поручује да то треба да буде демократска дискусија, али да има рок трајања.

"Многи одбори и чланови су вршили позитиван притисак схватајући да ја имам највећу подршку у народу. Данас је било дискусија да ми озваничимо кандидатуру. Да кажемо да сам ја кандидат за предсједника. Дао сам хиљаду разлога зашто је важно још мало размислити о томе. Свако једнострано наметање може да штети нашем договору. Одговорно сам тражио и рекао сам уваженим члановима, ако су ми дали подршку, да вјерују да наставим преговоре са СДС-ом", рекао је Станивуковић.

Индиректно, Станивуковић је адресирао бројне критике на рачун функционера СДС-а који су у протеклом периоду јавно истицали да Бранко Блануша не смије да одустане од кандидатуре.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Драшко Станивуковић

ПСС

Покрет Сигурна Српска

СДС

Коментари (3)
Large banner

Више из рубрике

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Војска Републик Српске у најтежим тренуцима била кључни стуб одбране и опстанка Републике

1 ч

0
ПСС тјера Бланушу да одустане: Врх Покрета предлаже Станивуковића за кандидата

Република Српска

ПСС тјера Бланушу да одустане: Врх Покрета предлаже Станивуковића за кандидата

2 ч

22
Бијела кућа Кремљ и застава Републике Српске

Република Српска

Од санкција до Кремља и Бијеле куће: Како је Српска постала саговорник у најважнијим центрима одлучивања

2 ч

13
Петровић: 20 година губимо уједињени, куцнуо је час да идемо разједињени

Република Српска

Петровић: 20 година губимо уједињени, куцнуо је час да идемо разједињени

5 ч

9

  • Најновије

19

53

"Сарадња са Русијом национални приоритет"

19

43

Макрон изгубио живце на самиту, прекинуо говор због публике

19

41

АТВ у посједу Шмитовог извјештаја: Додик поменут 16 пута, Срби и Хрвати "лоши момци"

19

37

Цвијановић: Од Европљана желимо чути да се процес доношења одлука мора вратити у домаће институције

19

26

Станивуковић чека СДС да се "уразуми"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner