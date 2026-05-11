Станивуковић чека СДС да се "уразуми"

Покрет Сигурна Српска данас, 11. маја није потврдио кандидатуру Драшка Станивуковића за предсједника Републике Српске. Данашњим излагањем лидер ПСС-а је упаковано поручио да чека СДС да се уразуми.
"Главни одбор ПСС потврђује своје стратешко опредјељење да је јединство опозиције једини начин да се промијени власт. Свака подјела и оптуживање штети томе да завршимо са ером једног режима који траје двије деценије. Апелујемо на све политичке актере који желе да буду дио промјена је императив јединство. Апсолутно смо као Главни одбор који броји преко 500 чланова, плус наши савјети и стручни људи, а чине дио покрета ПСС, јесте да је Главни одбор разматрао и усвојио споразум СДС-а. ПСС и СДС заједно треба да дефинишу начин како да изађемо на предстојеће изборе. Задовољан сам да смо овдје дефинисали да је овај споразум добио једногласну подршку. Што се тиче кандидата, треба да се дискутује", рекао је Станивуковић.
Он поручује да то треба да буде демократска дискусија, али да има рок трајања.
"Многи одбори и чланови су вршили позитиван притисак схватајући да ја имам највећу подршку у народу. Данас је било дискусија да ми озваничимо кандидатуру. Да кажемо да сам ја кандидат за предсједника. Дао сам хиљаду разлога зашто је важно још мало размислити о томе. Свако једнострано наметање може да штети нашем договору. Одговорно сам тражио и рекао сам уваженим члановима, ако су ми дали подршку, да вјерују да наставим преговоре са СДС-ом", рекао је Станивуковић.
Индиректно, Станивуковић је адресирао бројне критике на рачун функционера СДС-а који су у протеклом периоду јавно истицали да Бранко Блануша не смије да одустане од кандидатуре.
