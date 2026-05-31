Преминуо Недим Ливњак, један од браће коју је тешко ранио Алмер Инајетовић

На Клиничком центру Универзитета у Сарајеву преминуо је Недим Ливњак, мушкарац који је 24. априла тешко рањен у пуцњави у сарајевском насељу Седреник, сазнаје портал “Аваза”.
Подсјећамо, у пуцњави је рањен и његов брат Нихад Ливњак, док је нападач био Алмер Инајетовић , који је заједно са још двије особе ухапшен неколико дана након пуцњаве.
Недим Ливњак је у пуцњави задобио тешке тјелесне повреде и више од мјесец дана се налазио на лијечењу и борби за живот на КЦУС-у. Упркос напорима љекара, преминуо је од посљедица рањавања.
Његов брат Нихад прошао је с лакшим повредама и опоравља се.
