Logo
Large banner

Преминуо Недим Ливњак, један од браће коју је тешко ранио Алмер Инајетовић

Извор:

АТВ

31.05.2026 21:18

Коментари:

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

На Клиничком центру Универзитета у Сарајеву преминуо је Недим Ливњак, мушкарац који је 24. априла тешко рањен у пуцњави у сарајевском насељу Седреник, сазнаје портал “Аваза”.

Подсјећамо, у пуцњави је рањен и његов брат Нихад Ливњак, док је нападач био Алмер Инајетовић , који је заједно са још двије особе ухапшен неколико дана након пуцњаве.

Алмер Инајетовић

Хроника

У браћу испалио више метака: Инајетовићу и помагачу предложен притвор

Недим Ливњак је у пуцњави задобио тешке тјелесне повреде и више од мјесец дана се налазио на лијечењу и борби за живот на КЦУС-у. Упркос напорима љекара, преминуо је од посљедица рањавања.

Његов брат Нихад прошао је с лакшим повредама и опоравља се.

(Аваз)

Подијели:

Тагови :

Недим Ливњак

рањавање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пуцњава у ресторану у Сарајеву

Хроника

Познато стање браће рањене у ресторану у БиХ

1 мј

0
Пуцњава у ресторану у Сарајеву

Хроника

Познато ко је рањен у пуцњави у БиХ: У питању су браћа

1 мј

0

Више из рубрике

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

Погинуо возач трактора из Мркоњић Града

2 ч

0
Полицијско возило МУП-а Републике Српске.

Хроника

Пријетио полицајцима преко друштвених мрежа

1 д

0
Удес на путу Клашнице - Прњавор

Хроника

Огласио се АМСРС о несрећи код Прњавора

2 д

0
Удес на путу Клашнице - Прњавор

Хроника

Тежак судар на путу Клашнице - Прњавор, обустављен саобраћај

2 д

0

  • Најновије

22

23

Првенство БиХ: Игокеа остала без титуле

21

58

Обрадовић би отјерао најбољег играча Панатинаикоса

21

43

Ангелина Топић отворила сезону, заузела 3. мјесто на митингу Дијамантске лиге

21

29

Драма у земљи од 213 милиона становника: Надзиру се пацијенти због еболе

21

18

Преминуо Недим Ливњак, један од браће коју је тешко ранио Алмер Инајетовић

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner