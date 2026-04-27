У браћу испалио више метака: Инајетовићу и помагачу предложен притвор

Аутор:Огњен Матавуљ
Кантонално тужилаштво у Сарајеву затражило је одређивање једномјесечног притовора Алмеру Инајетовићу (43) и Анелу Велићу (35).
Инајетовић је осумњичен за покушај убиства браће Недима и Нихада Ливњака, који су рањени у пуцњави у башти кафића ”Мињо”, док се Велићу на терет ставља помоћ почиониоцу након извршења кривичног дјела.
”Тужилаштво КС терети Инајетовића да је 24. априла 2026. године око 19.25 у башти угоститељског објекта на Седренику, из пиштоља испалио више метака у браћу која су сједила у башти објекта. Након рањавања оштећених, који су задобили један теже, други лакше повреде, осумњичени је побјегао аутомобилом. У бијегу му је помогао осумњичени Велић који га је одвукао до Мостара како би избјегао хапшење због почињеног кривичног дјела”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Сарајеву.
Додају да је Инајетовићу притвор предложен због опасности од бјекства, опасности да би боравком на слободи могао утицати на свједоке, прикрити доказе, поновити кривично дјело и због опасности да би боравком на слободи осумњиченог могло доћи до узнемирења јавности. Велићу је притвор предложен због опасности од бјекства и понављања кривичног дјела.
Обојица осумњичених су више пута осуђивани за различита кривична дјела.
