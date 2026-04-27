У браћу испалио више метака: Инајетовићу и помагачу предложен притвор

Аутор:

Огњен Матавуљ
27.04.2026 10:47

Кантонално тужилаштво у Сарајеву затражило је одређивање једномјесечног притовора Алмеру Инајетовићу (43) и Анелу Велићу (35).

Инајетовић је осумњичен за покушај убиства браће Недима и Нихада Ливњака, који су рањени у пуцњави у башти кафића ”Мињо”, док се Велићу на терет ставља помоћ почиониоцу након извршења кривичног дјела.

У браћу испалио више метака

”Тужилаштво КС терети Инајетовића да је 24. априла 2026. године око 19.25 у башти угоститељског објекта на Седренику, из пиштоља испалио више метака у браћу која су сједила у башти објекта. Након рањавања оштећених, који су задобили један теже, други лакше повреде, осумњичени је побјегао аутомобилом. У бијегу му је помогао осумњичени Велић који га је одвукао до Мостара како би избјегао хапшење због почињеног кривичног дјела”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Сарајеву.

Опасност од бјекства

Додају да је Инајетовићу притвор предложен због опасности од бјекства, опасности да би боравком на слободи могао утицати на свједоке, прикрити доказе, поновити кривично дјело и због опасности да би боравком на слободи осумњиченог могло доћи до узнемирења јавности. Велићу је притвор предложен због опасности од бјекства и понављања кривичног дјела.

Обојица осумњичених су више пута осуђивани за различита кривична дјела.

Више из рубрике

Полиција у Челинцу ухапсила Бањалучане и одузела им месо

Хроника

Полиција у Челинцу ухапсила Бањалучане и одузела им месо

1 ч

0
Због пара и имања насрнуо на породицу, па завршио иза решетака

Хроника

Због пара и имања насрнуо на породицу, па завршио иза решетака

1 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Трагедија у кањону Врбаса: У аутомобилу пронађено тијело младића (25)

1 ч

0
Запалио се камион код Тузле

Хроника

Запалио се камион, обустављен саобраћај

1 ч

0

