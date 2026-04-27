Трагедија у кањону Врбаса: У аутомобилу пронађено тијело младића (25)

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Тијело 25-годишњег мушкарца пронађено је јутрос у аутомобилу који је слетио у кањон Врбаса на подручју мјеста Дабрац на путу Бањалука - Мркоњић Град.
Како сазнаје АТВ ради се о младићу чији је нестанак преко викенда пријављен полицији. У пријави је наведено да се младић у суботу одвезао аутомобилом. Од тада га нико није видио, док му је мобилни телефон био недоступан.
”Покренута је потрага и на локалитету видиковца Дабрац, који се налази на магистралном путу Бањалука - Мркоњић Град полицијски службеници ПУ Мркоњић Град и Жандармерије уочили су трагове уља, који су указивали да је возило слетјело у кањон Врбаса”, каже извор АТВ-а.
Нажалост црне слутње су се обистиниле и у кањону је синоћ лоцирано возило, а јутрос је у њему откривено тијело 25-годишњака.
У току је извлачење тијела и возила.
Више информација биће познато након увиђаја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Тренутно на програму