Да ли сте знали за дугме у ауту које љети брже хлади кабину и штеди гориво?

АТВ
17.05.2026 15:46

Аутомобил
Фото: pexels/Maja Kos

Током врелих љетњих дана многи возачи праве исту грешку чим сједну у аутомобил – укључе климу на најјаче, али забораве на једно дугме које може много брже да расхлади кабину.

Ријеч је о опцији за рециркулацију ваздуха, односно дугмету на којем се обично налази симбол аутомобила са закривљеном стрелицом. Иако га велики број возача ријетко користи или уопште не зна чему служи, управо ова функција може да направи велику разлику када су температуре високе.

Како ради рециркулација ваздуха?

Када је рециркулација искључена, клима уређај увлачи ваздух споља. Љети то значи да систем стално покушава да расхлади врео ваздух који долази са асфалта, из саобраћаја и спољашње околине.

Међутим, када укључите рециркулацију, аутомобил престаје да узима топао ваздух споља и почиње да хлади ваздух који се већ налази у кабини. Пошто је тај ваздух већ дјелимично расхлађен, клима уређај ради лакше, а унутрашњост возила брже достиже пријатну температуру.

Због тога се ова опција посебно препоручује током великих врућина, када желите да се аутомобил што прије расхлади.

Мање оптерећење за климу и мотор

Правилна употреба рециркулације може да смањи оптерећење клима уређаја, јер компресор не мора изнова да хлади спољашњи врео ваздух. То може позитивно да утиче и на потрошњу горива, посебно током дужих вожњи по високим температурама.

Свијет

Тесла повлачи преко 200.000 аутомобила

У пракси, аутомобил се брже расхлађује, клима ради ефикасније, а систем није под толиким притиском. Баш зато ово дугме није само "још једна опција" на инструмент табли, већ користан савезник током љета.

Грешка коју не треба правити

Ипак, постоји једна важна ствар: рециркулацију не треба укључити одмах чим сједнете у аутомобил који је дуго стајао на сунцу.

Кабина тада може бити екстремно загријана, па је најбоље да прво отворите прозоре и пустите да се нагомилани врео ваздух избаци напоље. Укључите климу, крените полако и возите неколико минута са отвореним прозорима или макар кратко провјетрите аутомобил.

Тек када осјетите да из вентилационих отвора почиње да излази хладнији ваздух, затворите прозоре и укључите дугме за рециркулацију. Тада ће систем најбрже постићи ефекат.

Када не треба користити рециркулацију?

Рециркулација није намијењена да буде укључена баш све вријеме. Ако је предуго користите, нарочито када је у возилу више путника, стакла могу почети да се магле, а ваздух у кабини може постати тежак и устајао.

Зато је најбоље користити је паметно – током највећих врућина и у почетној фази хлађења кабине, а повремено је искључити како би у аутомобил ушао свјеж ваздух, преноси Курир.

