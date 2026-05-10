Logo
Large banner

Нова правила за возачке дозволе у ЕУ: Стижу велике промјене

Аутор:

АТВ
10.05.2026 10:37

Коментари:

0
Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.
Фото: Pexels/Tim Samuel

Европски парламент усвојио је нова правила о возачким дозволама која ће важити у цијелој Европској унији. Циљ је повећање безбједности и уједначавање прописа.

Реформом се уводи дигитална дозвола, строжа правила за прекршиоце и нижа узрасна граница за професионалне возаче.

Одлука је донесена након дугих преговора у Бриселу, а примјена почиње постепено од 2028. године, док ће дигитална дозвола заживјети до 2030. године. Промјене ће захватити све возаче у ЕУ, доносећи и обавезе и олакшице у свакодневном саобраћају.

Нови европски оквир за возачке дозволе

Европски парламент постигао је договор о новим правилима везаним за возачке дозволе унутар Европске уније, доносећи низ промјена које ће утицати на милионе возача. Циљ реформе је повећати безбједност на путевима, али и поједноставити административне процесе и увести модернија рјешења.

Према подацима које преноси Tagesschau, у Европској унији сваке године погине око 20.000 људи у саобраћају. Италијански европарламентарац Матео Рич (Matteo Ricci) истакао је да је то „далеко превише“, наглашавајући потребу за уједначеним безбједносним стандардима.

Строжа правила за забране вожње

Једна од кључних новости односи се на забране управљања возилом. Убудуће ће возачи који добију забрану вожње у једној држави чланици аутоматски изгубити право управљања возилом и у свим осталим државама ЕУ. Тиме се значајно јача прекогранична сарадња међу државама чланицама.

крузер

Свијет

Почела евакуација путника са крузера смрти

С друге стране, саобраћајне казне које не укључују забрану вожње и даље ће остати у надлежности државе у којој је прекршај почињен. Такође, јединствени европски систем бодовања прекршаја неће бити уведен.

Дигитална возачка дозвола

Велика промјена долази и у облику дигитализације. Возачка дозвола више неће морати да буде физички документ – уводи се дигитална верзија доступна путем паметног телефона, слично као банковне картице или личне карте.

Европарламентарка Јута Паулус истакла је да је ријеч о посебно корисној новости за млађе генерације. Дигитална возачка дозвола требало би да буде доступна у цијелој ЕУ од 2030. године, док ће класична верзија и даље бити доступна на захтјев.

Олакшице за возаче камп-возила

Љубитељи путовања камперима добиће додатне погодности. С обичном возачком дозволом категорије Б убудуће ће бити могуће управљати возилима тежине до 4,25 тона, умјесто досадашњих ограничења. Међутим, за то ће бити потребно додатно оспособљавање или полагање посебног испита.

Нижа старосна граница за професионалне возаче

Како би се ријешио мањак радне снаге у транспортном сектору, ЕУ снижава границу за професионалне возаче:

  • за камионе са 21 на 18 година
  • за аутобусе са 24 на 21 годину

Очекује се да ће ова мјера подстаћи запошљавање у логистици и предузетништву.

Обавезни пробни рок и здравствени преглед

Нове мјере укључују и обавезни пробни рок од најмање двије године за све нове возаче. Такође, вожња уз пратњу за 17-годишњаке биће омогућена у свим државама чланицама.

Прије полагања возачког испита биће обавезан љекарски преглед или самопроцјена здравственог стања. Ипак, обавезни редовни прегледи за старије возаче нису уведени, након што су неке државе чланице, укључујући Њемачку, изразиле противљење тој идеји.

Рок важења возачке дозволе

Возачке дозволе у ЕУ убудуће ће важити 15 година. Након истека, државе чланице могу захтијевати нови љекарски преглед, али то неће бити обавезно на нивоу ЕУ.

Када ступају на снагу нова правила

Иако је политички договор постигнут, примјена нових правила неће бити тренутна. Државе чланице имају рок од три године за прилагођавање националног законодавства, уз додатну годину прелазног периода.

Дигитална возачка дозвола очекује се до 2030. године, док би промјене везане за професионалне возаче требало да ступе на снагу већ до 2028.

Ове промјене представљају један од највећих захвата у саобраћајним правилима ЕУ посљедњих деценија, с циљем безбједнијих путева и једноставнијег живота за возаче широм Европе, преноси Феникс магазин.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Возачка дозвола

Европска унија

Безбједност саобраћаја

Возачки испит

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крузери плове морем

Свијет

Почела евакуација путника са крузера смрти

1 ч

0
Словачки премијер Роберт Фицо присуствује церемонији полагања вијенаца на Гроб Незнаног војника у близини Кремлинског зида у Москви, у петак, 8. маја 2026., обиљежавајући 81. годишњицу побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком током Другог светског рата. Словачки премијер Роберт Фицо.

Свијет

Посjета Фица Москви разбjеснила Брисел

1 ч

0
Нафта

Економија

Залихе нафте у свијету се троше рекордном брзином

1 ч

0
Сније на грани зима хладноћа вријеме

Друштво

Очекује нас снијег у мају: Метеоролози открили када стиже промјена времена

2 ч

0

Више из рубрике

Пад Марка Маркеза

Ауто-мото

Језив пад Маркеза, стигле страшне вијести о његовом стању

17 ч

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Ауто-мото

Ово би сваки возач требао знати

23 ч

0
Црвени аутомоил на ауто-путу.

Ауто-мото

Важно за возаче - МУП уводи кајроне на ауто-путеве

2 д

0
Ауто брзо вози на путу.

Ауто-мото

Уводи се Велики брат - систем који возачи презиру

2 д

0

  • Најновије

11

53

Испливали нови детаљи: Хрватски полицајац и убица били комшије

11

39

Хитно упозорење возачима: Ове гуме се повлаче са тржишта, не возите док их не замијените

11

25

Додик: Право на самосталност Српске једино логично

11

20

ФИФА утростручила цијене улазница за финале Мундијала 2026

11

13

Ухапшен тровач са Сврљишких планина: Због отрова за звијери угинуо ријетки црни суп

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner