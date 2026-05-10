Нова правила за возачке дозволе у ЕУ: Стижу велике промјене

Европски парламент усвојио је нова правила о возачким дозволама која ће важити у цијелој Европској унији. Циљ је повећање безбједности и уједначавање прописа.
Реформом се уводи дигитална дозвола, строжа правила за прекршиоце и нижа узрасна граница за професионалне возаче.
Одлука је донесена након дугих преговора у Бриселу, а примјена почиње постепено од 2028. године, док ће дигитална дозвола заживјети до 2030. године. Промјене ће захватити све возаче у ЕУ, доносећи и обавезе и олакшице у свакодневном саобраћају.
Европски парламент постигао је договор о новим правилима везаним за возачке дозволе унутар Европске уније, доносећи низ промјена које ће утицати на милионе возача. Циљ реформе је повећати безбједност на путевима, али и поједноставити административне процесе и увести модернија рјешења.
Према подацима које преноси Tagesschau, у Европској унији сваке године погине око 20.000 људи у саобраћају. Италијански европарламентарац Матео Рич (Matteo Ricci) истакао је да је то „далеко превише“, наглашавајући потребу за уједначеним безбједносним стандардима.
Једна од кључних новости односи се на забране управљања возилом. Убудуће ће возачи који добију забрану вожње у једној држави чланици аутоматски изгубити право управљања возилом и у свим осталим државама ЕУ. Тиме се значајно јача прекогранична сарадња међу државама чланицама.
С друге стране, саобраћајне казне које не укључују забрану вожње и даље ће остати у надлежности државе у којој је прекршај почињен. Такође, јединствени европски систем бодовања прекршаја неће бити уведен.
Велика промјена долази и у облику дигитализације. Возачка дозвола више неће морати да буде физички документ – уводи се дигитална верзија доступна путем паметног телефона, слично као банковне картице или личне карте.
Европарламентарка Јута Паулус истакла је да је ријеч о посебно корисној новости за млађе генерације. Дигитална возачка дозвола требало би да буде доступна у цијелој ЕУ од 2030. године, док ће класична верзија и даље бити доступна на захтјев.
Љубитељи путовања камперима добиће додатне погодности. С обичном возачком дозволом категорије Б убудуће ће бити могуће управљати возилима тежине до 4,25 тона, умјесто досадашњих ограничења. Међутим, за то ће бити потребно додатно оспособљавање или полагање посебног испита.
Како би се ријешио мањак радне снаге у транспортном сектору, ЕУ снижава границу за професионалне возаче:
Очекује се да ће ова мјера подстаћи запошљавање у логистици и предузетништву.
Нове мјере укључују и обавезни пробни рок од најмање двије године за све нове возаче. Такође, вожња уз пратњу за 17-годишњаке биће омогућена у свим државама чланицама.
Прије полагања возачког испита биће обавезан љекарски преглед или самопроцјена здравственог стања. Ипак, обавезни редовни прегледи за старије возаче нису уведени, након што су неке државе чланице, укључујући Њемачку, изразиле противљење тој идеји.
Возачке дозволе у ЕУ убудуће ће важити 15 година. Након истека, државе чланице могу захтијевати нови љекарски преглед, али то неће бити обавезно на нивоу ЕУ.
Иако је политички договор постигнут, примјена нових правила неће бити тренутна. Државе чланице имају рок од три године за прилагођавање националног законодавства, уз додатну годину прелазног периода.
Дигитална возачка дозвола очекује се до 2030. године, док би промјене везане за професионалне возаче требало да ступе на снагу већ до 2028.
Ове промјене представљају један од највећих захвата у саобраћајним правилима ЕУ посљедњих деценија, с циљем безбједнијих путева и једноставнијег живота за возаче широм Европе, преноси Феникс магазин.
