Очекује нас снијег у мају: Метеоролози открили када стиже промјена времена

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пред Крајином је врло промјенљив период уз смјену топлог времена, јаког југозападног вјетра, пљускова са грмљавином и наглог захлађења средином седмице. У најави и снијег на планинама.
Посебно занимљив биће уторак када се очекује продор хладног фронта уз осјетан пад температуре, објављено је на порталу Вријеме у Републици Српској.
Данас јутро претежно сунчано. Већ током пријеподнева очекује се пролазно наоблачење, али ће се углавном задржати суво вријеме, тек понегдје уз слабу кишу.Током дана смјена сунчаних периода и развоја облака, који ће према вечери локално донијети кишу и пљускове са грмљавином.
Веће шансе за пљускове биће у приједорској и бањалучкој регији. Вјетар слаб јужних смјерова. Температура између 29 у Кнежеву и 28 степени у Градишци и Српцу.
Сутра промјењиво облачно и вјетровито. Прије подне уз сунчане периоде, нарочито у крајевима уз Саву (Дубица, Градишка, Србац). Послије подне развој јачих облака уз локалну појаву кише и пљускова са грмљавином. Локално су могуће и краткотрајне непогоде са градом. Дуваће појачан и јак југозападни вјетар, у вишим дијеловима Крајине уз олујне ударе и до 70 km/h. Температура између 18 и 27 степени.
У уторак промјенљиво облачно уз сунчане периоде, али и повремену појаву кише и пљускова, чешћих у јужним дијеловима Крајине (Шипово, Кнежево, Мркоњић Град…). И даље ће дувати умјерен и појачан југозападни вјетар. Од средине дана продор хладног фронта са сјевера донијеће скретање вјетра на јак и олујан сјеверац, кишу, пљускове са грмљавином и нагли пад температуре. Локално су могуће обилније падавине и израженији грмљавински пљускови. Јутарње и пријеподневне температуре од 15 до 18 степени, затим током послијеподнева нагли пад, па ће у већем дијелу регије температура пасти испод 10 степени. Крајем дана престанак падавина и разведравање, уз врло хладну ноћ. Због веома јаког захлађења, на вишим планинама према крају падавина може се јавити пролазно и снијег.
У сриједу јутро врло хладно уз појаву слабог, а локално и приземног мраза у вишим и затворенијим предјелима Крајине. Јутарња температура од -1 до 4, током дана између 12 и 17 степени, уз промјенљиво облачно вријеме и сунчане периоде.
У четвртак и петак наставак релативно свјежег времена уз прохладна јутра. Током дана промјењиво облачно, уз више облака и локалну појаву слабе кише или пљускова. Веће шансе за падавине очекују се током петка. Дневна температура углавном испод 20 степени.
