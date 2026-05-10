Logo
Large banner

Очекује нас снијег у мају: Метеоролози открили када стиже промјена времена

Аутор:

АТВ
10.05.2026 10:00

Коментари:

0
Сније на грани зима хладноћа вријеме
Фото: Pexel/ Teagan Hunt

Пред Крајином је врло промјенљив период уз смјену топлог времена, јаког југозападног вјетра, пљускова са грмљавином и наглог захлађења средином седмице. У најави и снијег на планинама.

Посебно занимљив биће уторак када се очекује продор хладног фронта уз осјетан пад температуре, објављено је на порталу Вријеме у Републици Српској.

Данас јутро претежно сунчано. Већ током пријеподнева очекује се пролазно наоблачење, али ће се углавном задржати суво вријеме, тек понегд‌је уз слабу кишу.Током дана смјена сунчаних периода и развоја облака, који ће према вечери локално донијети кишу и пљускове са грмљавином.

Веће шансе за пљускове биће у приједорској и бањалучкој регији. Вјетар слаб јужних смјерова. Температура између 29 у Кнежеву и 28 степени у Градишци и Српцу.

Сутра промјењиво облачно и вјетровито. Прије подне уз сунчане периоде, нарочито у крајевима уз Саву (Дубица, Градишка, Србац). Послије подне развој јачих облака уз локалну појаву кише и пљускова са грмљавином. Локално су могуће и краткотрајне непогоде са градом. Дуваће појачан и јак југозападни вјетар, у вишим дијеловима Крајине уз олујне ударе и до 70 km/h. Температура између 18 и 27 степени.

У уторак промјенљиво облачно уз сунчане периоде, али и повремену појаву кише и пљускова, чешћих у јужним дијеловима Крајине (Шипово, Кнежево, Мркоњић Град…). И даље ће дувати умјерен и појачан југозападни вјетар. Од средине дана продор хладног фронта са сјевера донијеће скретање вјетра на јак и олујан сјеверац, кишу, пљускове са грмљавином и нагли пад температуре. Локално су могуће обилније падавине и израженији грмљавински пљускови. Јутарње и пријеподневне температуре од 15 до 18 степени, затим током послијеподнева нагли пад, па ће у већем дијелу регије температура пасти испод 10 степени. Крајем дана престанак падавина и разведравање, уз врло хладну ноћ. Због веома јаког захлађења, на вишим планинама према крају падавина може се јавити пролазно и снијег.

У сриједу јутро врло хладно уз појаву слабог, а локално и приземног мраза у вишим и затворенијим пред‌јелима Крајине. Јутарња температура од -1 до 4, током дана између 12 и 17 степени, уз промјенљиво облачно вријеме и сунчане периоде.

У четвртак и петак наставак релативно свјежег времена уз прохладна јутра. Током дана промјењиво облачно, уз више облака и локалну појаву слабе кише или пљускова. Веће шансе за падавине очекују се током петка. Дневна температура углавном испод 20 степени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Снијег

Временска прогноза

дугорочна временска прогноза

Временска прогноза мај

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

полиција Хрватска

Регион

Пуцњава у кафићу у Хрватској: Упуцан полицајац?

2 ч

0
Мара Пупчевић из Турсиновца код Шамца држи плетену корпу, коју је исплела.

Друштво

Мара из Шамца "плете" успјех: Њене корпе стигле до Америке и Кине

2 ч

2
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Саобраћајна незгода у Сарајеву: Двије особе повријеђене

2 ч

0
Колона возила на граничном прелазу Градишка

Друштво

Нови систем ЕУ покренуо хаос на граници: И данас километарске колоне

2 ч

2

Више из рубрике

Мара Пупчевић из Турсиновца код Шамца држи плетену корпу, коју је исплела.

Друштво

Мара из Шамца "плете" успјех: Њене корпе стигле до Америке и Кине

2 ч

2
Колона возила на граничном прелазу Градишка

Друштво

Нови систем ЕУ покренуо хаос на граници: И данас километарске колоне

2 ч

2
Домаћи прасићи изгубили битку са јефтиним европским месом

Друштво

Домаћи прасићи изгубили битку са јефтиним европским месом

2 ч

0
Беба, малена дјевојчица са машницом на глави

Друштво

Српска богатија за 15 малих становника

3 ч

0

  • Најновије

12

08

Испливали снимци: Погледајте како су искрцани први путници са брода смрти

11

53

Испливали нови детаљи: Хрватски полицајац и убица били комшије

11

39

Хитно упозорење возачима: Ове гуме се повлаче са тржишта, не возите док их не замијените

11

25

Додик: Право на самосталност Српске једино логично

11

20

ФИФА утростручила цијене улазница за финале Мундијала 2026

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner