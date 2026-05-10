Мара из Шамца "плете" успјех: Њене корпе стигле до Америке и Кине

Тридесетпетогодишња Мара Пупчевић из Турсиновца код Шамца годинама израђује предмете од прућа, њени производи могу да се нађу широм Европе, у Америци, чак и у Кини, а циљ јој је израда уникатних торби и шешира.
Прву корпу је направила са само седам година, а данас израђује декоративне предмете по жељи својих купаца, дјечије собе, корпе, играчке, столове, столице.
Пупчевићева је у изјави Срни истакла да корпарство у Посавини неће изумријети, јер она има посла од јутра до мрака, а њени производи су све више тражени.
"Кофери, колица за лутке и корпа у облику јабуке су најтраженији производи, али сваки је јединствен. Своје производе шаљем широм Европе, чак и у Кину", прича Мара за Срну.
Купила је и пет дунума земљишта близу куће и од ове године ће почети да сама производи шибу, скида је, кува, гули и на крају плете, јер је прије куповала и правила украсне предмете.
У изради уникатних корпарских предмета пронашла је начин да се креативно изрази и оствари одређен приход, истовремено чувајући стари занат од заборава.
Испричала је да јој је рад кућице од шибе у почетку био најзахтјевнији производ који је радила чак осам сати.
"Ово је презахтјеван занат, тешко је, али волим ово да радим", истакла је Пупчевићева и додала да је задовољна и приходом који остварује.
Корпраство је занат који се у породици Маре Пупчевић чува већ три генерације и преноси с кољено на кољено.
Мара је била најмлађи корпар у крају, завршила је медицинску школу и радила у Њемачкој, али се вратила у родни крај и наставила породичну традицију. Чак је покренула и властити посао.
Преплитање врбовог прућа није нимало лак посао, али када се ради с љубављу, каже Мара, доноси много радости и задовољства.
"Корпарство је тежак занат. Да би се дошло до сировине треба пуно посла, прво обрадити земљу, па приступити садњи, примјењивати агротехничке мјере, окопавати, на крају косити, а онда обрађивати сировину", рекла је Пупчевићева и нагласила да је најважније да земљиште на коме се врба гаји буде без корова.
Младима је савјетовала да имају свој циљ и да само радом могу остварити своје снове.
