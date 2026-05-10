Мара из Шамца "плете" успјех: Њене корпе стигле до Америке и Кине

10.05.2026 09:44

Мара Пупчевић из Турсиновца код Шамца држи плетену корпу, коју је исплела.
Тридесетпетогодишња Мара Пупчевић из Турсиновца код Шамца годинама израђује предмете од прућа, њени производи могу да се нађу широм Европе, у Америци, чак и у Кини, а циљ јој је израда уникатних торби и шешира.

Прву корпу је направила са само седам година, а данас израђује декоративне предмете по жељи својих купаца, дјечије собе, корпе, играчке, столове, столице.

Пупчевићева је у изјави Срни истакла да корпарство у Посавини неће изумријети, јер она има посла од јутра до мрака, а њени производи су све више тражени.

"Кофери, колица за лутке и корпа у облику јабуке су најтраженији производи, али сваки је јединствен. Своје производе шаљем широм Европе, чак и у Кину", прича Мара за Срну.

Купила је и пет дунума земљишта близу куће и од ове године ће почети да сама производи шибу, скида је, кува, гули и на крају плете, јер је прије куповала и правила украсне предмете.

У изради уникатних корпарских предмета пронашла је начин да се креативно изрази и оствари одређен приход, истовремено чувајући стари занат од заборава.

Испричала је да јој је рад кућице од шибе у почетку био најзахтјевнији производ који је радила чак осам сати.

"Ово је презахтјеван занат, тешко је, али волим ово да радим", истакла је Пупчевићева и додала да је задовољна и приходом који остварује.

Корпраство је занат који се у породици Маре Пупчевић чува већ три генерације и преноси с кољено на кољено.

Мара је била најмлађи корпар у крају, завршила је медицинску школу и радила у Њемачкој, али се вратила у родни крај и наставила породичну традицију. Чак је покренула и властити посао.

Преплитање врбовог прућа није нимало лак посао, али када се ради с љубављу, каже Мара, доноси много радости и задовољства.

"Корпарство је тежак занат. Да би се дошло до сировине треба пуно посла, прво обрадити земљу, па приступити садњи, примјењивати агротехничке мјере, окопавати, на крају косити, а онда обрађивати сировину", рекла је Пупчевићева и нагласила да је најважније да земљиште на коме се врба гаји буде без корова.

Младима је савјетовала да имају свој циљ и да само радом могу остварити своје снове.

