Саобраћајна незгода у Сарајеву: Двије особе повријеђене

Аутор:АТВ
Коментари:0
Двије особе повријеђене су у саобраћајној несрећи која се догодила рано јутрос у сарајевском насељу Пофалићи у Сарајеву.
Како је за Аваз потврђено из Оперативног центра МУП Кантона Сарајево, у несрећи су учествовала два возила.
"Имамо пријављен догађај, који се десио у 06.30. Учествовала су два моторна возила и двије особе су упућене на указивање љекарске помоћи", речено је за Аваз.
Иначе, несрећа се догодила на раскршћу улица Хамдије Чемерлића и Змаја од Босне.
