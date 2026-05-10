Саобраћајна незгода у Сарајеву: Двије особе повријеђене

Аутор:

АТВ
10.05.2026 09:35

Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Двије особе повријеђене су у саобраћајној несрећи која се догодила рано јутрос у сарајевском насељу Пофалићи у Сарајеву.

Како је за Аваз потврђено из Оперативног центра МУП Кантона Сарајево, у несрећи су учествовала два возила.

"Имамо пријављен догађај, који се десио у 06.30. Учествовала су два моторна возила и двије особе су упућене на указивање љекарске помоћи", речено је за Аваз.

Иначе, несрећа се догодила на раскршћу улица Хамдије Чемерлића и Змаја од Босне.

