Logo
Large banner

Аутом ударио пјешака код аутобуске станице

Аутор:

АТВ
09.05.2026 13:39

Коментари:

1
Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

У Коњицу се данас око 12 сати, у близини аутобуске станице, догодила саобраћајна несрећа у којој је аутомобил ударио пјешака старије животне доби.

Како јављају федерални медији, повријеђеном је одмах указана помоћ, након чега га је екипа Хитне помоћи превезла у болницу ради даљег лијечења.

Полиција ротација

Свијет

Породична трагедија: Усмртио жену, па покушао самоубиство на синовом гробу

Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона за "Хајат" су потврдили да се несрећа догодила, али су навели да у овом тренутку не могу износити више детаља.

Увиђај је у току, а више информација биће познато након његовог окончања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Коњиц

удес

Полиција

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Огласило се Тужилаштво о смрти дјечака у Приједору

Хроника

Огласило се Тужилаштво о смрти дјечака у Приједору

2 ч

0
Судар камиона и аутомобила, возач у болници

Хроника

Судар камиона и аутомобила, возач у болници

3 ч

0
Тешка несрећа у Звировићима, више особа затражило помоћ

Хроника

Тешка несрећа у Звировићима, више особа затражило помоћ

15 ч

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Хроника

Кување запалило стан, једна особа пронађена без свијести

16 ч

0

  • Најновије

15

10

Цвијановић: Шмитов извјештај врви од манипулација и лажи

15

09

Добио Панини албум и одмах пронашао грешке

15

05

Гориле двије фабрике метала, Холанђанима савјетовано да затворе прозоре

14

54

Делегација Српске у Кремљу дочекана уз највише почасти

14

47

Минићу уручена Повеља општине: У Фочи сједињено све што је потребно човјеку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner