Аутом ударио пјешака код аутобуске станице

Аутор:АТВ
Коментари:1
У Коњицу се данас око 12 сати, у близини аутобуске станице, догодила саобраћајна несрећа у којој је аутомобил ударио пјешака старије животне доби.
Како јављају федерални медији, повријеђеном је одмах указана помоћ, након чега га је екипа Хитне помоћи превезла у болницу ради даљег лијечења.
Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона за "Хајат" су потврдили да се несрећа догодила, али су навели да у овом тренутку не могу износити више детаља.
Увиђај је у току, а више информација биће познато након његовог окончања.
