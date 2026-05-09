Судар камиона и аутомобила, возач у болници

Аутор:

АТВ
09.05.2026 11:20

Фото: АТВ БЛ

У судару аутомобила и камиона која се догодила јутрос на магистралном путу М-17 у мјесту Печуј у Зеници једна особа је повријеђена.

Како пише "Аваз", саобраћај се одвија наизмјенично једном саобраћајном траком.

Из Оперативног центра МУП-а Зеничко-добојског кантона речено је да се несрећа догодила у 7.55 на М-17, те да су у њој учествовали теретно моторно возио и путничко моторно возилом.

"Путничким возилом управљало је лице Ш.М. (65) из Зенице, који је усред задобијених повреда возилом Службе хитне медицинске помоћи Зеница превезен у Кантоналну болницу Зеница. Саобраћај се одвија наизмјенично једном саобраћајном траком. На лицу мјеста је патрола ПС Центар", навели су из МУП-а ЗДК.

