Минић положио вијенац на Централно спомен-обиљежје у Фочи

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић данас је у Фочи положио вијенац на Централно спомен-обиљежје палим борцима и цивилима Одбрамбено-отаџбинског рата, мјесто сјећања на 646 страдалих становника ове општине.
Вијенце су положили и замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац, начелник Фоче Милан Вукадиновић, представници Амбасаде Србије у БиХ и удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.
Фоча данас обиљежава Дан општине у присуству предсједника Владе Републике Српске Саве Минића којем ће бити уручена Повеља општине.
Планирано је да у 12.00 часова Минић присуствује свечаној сједници Скупштине општине на којој ће му бити уручено признање.
Фоча обиљежава Дан општине када је и Дан побједе над нацизмом и фашизмом, због великог доприноса овог краја у борби за слободу у Другом свјетском рату.
