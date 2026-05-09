Додик: Још једном потврђени пријатељски и братски односи српског и руског народа

Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да је да су на пријему који је уприличио предсједник Руске Федерације Владимир Путин за стране званичнике поводом Дана побједе, још једном потврђени пријатељски и братски односи српског и руског народа.
"Република Српска цијени историјску улогу руског народа у побједи над фашизмом и остаје посвећена сарадњи, међусобном поштовању и очувању традиционалних веза", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Подсјећамо, предсједници Републике Српске Синиша Каран, Народне скупштине Ненад Стевандић и СНСД-а Милорад Додик присуствовали су пријему код предсједника Руске Федерације Владимира Путина који је уприличио за стране званичнике.
На пријему који је уприличио предсједник Руске Федерације Владимир Путин за стране званичнике поводом Дана побједе, још једном су потврђени пријатељски и братски односи српског и руског народа.— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 9, 2026
