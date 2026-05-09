Делегација Српске на поздраву код Путина

09.05.2026 09:48

Предсједник Републике Српске Синиша Каран био је јутрос први страни званичник на поздраву у Кремљу код предсједника Руске Федерације Владимира Путина.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и предсједник СНСД-а Милорад Додик јутрос су били на поздраву код руског предсједника Владимира Путина у Кремљу.

Долазак страних делегација на поздрав код предсједника Руске Федерације уприличен је прије војне параде која се одржава на Црвеном тргу у Москви.

Шефови страних делегација присуствују обиљежавању Дана побједе над фашизмом заједно са Путином на Црвеном тргу.

По завршетку церемонија везаних за Параду побједе, делегација Републике Српске, коју осим Карана, чине предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и предсједник СНСД-а Милорад Додик састаће се са Путином.

