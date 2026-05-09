Делегација Српске на поздраву код Путина

Предсједник Републике Српске Синиша Каран био је јутрос први страни званичник на поздраву у Кремљу код предсједника Руске Федерације Владимира Путина.
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и предсједник СНСД-а Милорад Додик јутрос су били на поздраву код руског предсједника Владимира Путина у Кремљу.
Долазак страних делегација на поздрав код предсједника Руске Федерације уприличен је прије војне параде која се одржава на Црвеном тргу у Москви.
По завршетку церемонија везаних за Параду побједе, делегација Републике Српске, коју осим Карана, чине предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и предсједник СНСД-а Милорад Додик састаће се са Путином.
