Цијене смјештаја на Јадрану поново експлодирале

Туристичка сезона на Јадрану улази у пуни замах, а први подаци показују благи пораст долазака и ноћења, али и све веће незадовољство дијела туриста због цијена смјештаја.
Иако поједине регије биљеже раст посјета, мали изнајмљивачи све чешће упозоравају да јул није испунио очекивања и да попуњеност није на нивоу прошлогодишње.
Упркос апелима надлежних да се цијене смање за 10 до 20 одсто, дио приватног смјештаја на обали задржао је исте или чак подигао цијене, што је изазвало реакције гостију.
"У Далмацији одмара већ 50.000 туриста. Од тога 12.000 у Сплиту, гдје су за једно ноћење морали одвојити минимално 90 евра (180 КМ). И добро су прошли", наводи се у извјештајима.
"600 евра (1.200 КМ) за три ноћи. Скупо је, али не превише јер смо у центру града па смо то и очекивали. Лијепо је, дивно мјесто и сретни смо", каже Михаел (Michael) из Ирске за РТЛ.
Бетина (Bettina) из Њемачке за двије ноћи платио је 300 евра, а на питање да ли сматра да је скупо, кратко одговара: "Да, скупо је!".
Ото (Otto) из Естоније за четири особе издвојио је 350 евра (700 КМ) за двије ноћи, уз коментар: "Било би лијепо да је јефтиније".
