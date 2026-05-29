Забрањена продаја алкохола и енергетских пића малољетницима у Хрватској

29.05.2026 11:51

Фото: pexels/Ketut Subiyanto

Хрватски сабор изгласао је данас измјене Закона о трговини којим се локалним јединицама даје овлашћење да регулишу продају алкохолних пића у трговинама, односно забране продају алкохола, али и енергетских пића, млађима од 18 година.

Измјене Закона о трговини посланици су подржали једногласно.

Овим се измјенама јединицама локалне самоуправе омогућује да путем својих представничких тијела доносе одлуке у које вријеме трговине на њиховом подручју смију да продају алкохолна пића, а ради заштите јавног здравља, јавног реда и мира, културне баштине или заштите животне средине.

Доктор

Здравље

Данас бесплатни прегледи младежа на УКЦ-у

Измијењеним законом се додатно јача и заштита малољетника па се тако трговцима уводи обвеза да ускрате продају алкохолних, али и енергетских пића ако процијене да је купац млађи од 18 година, осим ако ваљаном идентификацијом не докаже супротно. То ће важити и за аутоматизоване касе.

Такође, прописује се дужност трговцу и да приликом продаје алкохолних пића путем интернета на својој страници обезбиједи провјеру пунољетности путем информацоног система е-Грађани.

