Забрањена продаја алкохола и енергетских пића малољетницима у Хрватској

Аутор:АТВ
Коментари:0
Хрватски сабор изгласао је данас измјене Закона о трговини којим се локалним јединицама даје овлашћење да регулишу продају алкохолних пића у трговинама, односно забране продају алкохола, али и енергетских пића, млађима од 18 година.
Измјене Закона о трговини посланици су подржали једногласно.
Овим се измјенама јединицама локалне самоуправе омогућује да путем својих представничких тијела доносе одлуке у које вријеме трговине на њиховом подручју смију да продају алкохолна пића, а ради заштите јавног здравља, јавног реда и мира, културне баштине или заштите животне средине.
Здравље
Данас бесплатни прегледи младежа на УКЦ-у
Измијењеним законом се додатно јача и заштита малољетника па се тако трговцима уводи обвеза да ускрате продају алкохолних, али и енергетских пића ако процијене да је купац млађи од 18 година, осим ако ваљаном идентификацијом не докаже супротно. То ће важити и за аутоматизоване касе.
Такође, прописује се дужност трговцу и да приликом продаје алкохолних пића путем интернета на својој страници обезбиједи провјеру пунољетности путем информацоног система е-Грађани.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Регион
5 ч0
Регион
5 ч0
Регион
16 ч0
Најновије
14
02
14
01
14
01
13
51
13
46
Тренутно на програму