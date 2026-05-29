Божидар Калмета осуђен на двије и по године

29.05.2026 10:45

Фото: Unsplash

Божидар Калмета, бивши министар мора, промета и инфраструктуре Хрватске, осуђен је данас, 29. маја на двије и по године.

Калмета је проглашен кривим у случају ХАЦ-Реморкер и оптужбе се односе на догађаје из 2007. године, а судски процес започео је прије 14 година.

Жупанијски суд у Загребу изрекао је другу неправоснажну пресуду Калмети, а поред њега пресуда је изречена и Дамиру Кезелеу.

Према пресуди, Калмета је учествова у договору према којем је Јосип Сапунар ангажовао Игора Премиловца да за провизију извлачи новац преко конзултантских услуга.

Како је, према пресуди, извлачен новац?

Суд сматра да је Премиловац од 2005. до 2006. године Виадукту испостављао лажне рачуне, након чега је подигнуто око 2,5 милиона евра.

Дио новца задржао је за себе, а остатак је, према пресуди, предан Сапунару, који га је даље прослиједио Ивану Беркету, наводи ХРТ.

Случај "Прометна ренесанса Хрватске"

Калмета је проглашен кривим и у случају филма Прометна ренесанса Хрватске.

Уз Калмету, оптужени су и Здравко Ливаковић, Миливој Микулић, Стјепко Бобан, Дамир Кезеле и Станко Вукелић.

Сви су током поновљеног поступка одбацили кривицу за коруптивне договоре и извлачење новца те оспорили неприпадну имовинску корист која им се ставља на терет измијењеном оптужницом. Према њој УСКОК Калмету терети да је извукао нешто више од 220.000 евра, док га се у ранијим поступцима теретило за неприпадну имовинску корист већу од пола милиона евра.

Тужилаштво га и даље терети да је за потребе Министарства промета од фирме Фими медиа наручио израду филма Прометна ренесанса Хрватске за политичку промоцију, чиме је државни буџет, према оптужници, оштећен за 81.247 евра.

Шта је претходило поновљеном суђењу?

Поновљено суђење услиједило је након што је Врховни суд у септембру 2022. укинуо неправоснажну ослобађајућу пресуду Калмети.

У ранијем поступку био је оптужен да је са сарадницима подијелио више од 15 милиона куна и 850.000 евра из фирми за одржавање и изградњу путева, преноси ХРТ.

