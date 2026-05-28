ЕУ послала Хрватској двије службене опомене

Аутор:АТВ
Европска комисија (ЕК) упутила је низу држава чланица, међу њима и Хрватској, двије службене опомене због тога што у своје законодавства није пренијеле европске директиве.
ЕК је слањем службених опомена отворила поступак због повреде права ЕУ против 20 држава чланица јер је нису обавијестиле да су потпуно пренијеле директиву о оснаживању потрошача за зелену транзицију.
Документ штити грађане од обмањујућих зелених маркетиншких пракси (тзв. greenwashinga) и потиче одрживу потрошњу, безбјеђује јасне информације о трајности производа и забрањује непоштену пословну праксу.
Према директиви, трговци више не смију тврдити да је производ "климатски неутралан", "биоразградив" или "еко" без одговарајућих доказа.
Прописује обавезу да се на производима уводи усклађена ознака која потрошачима помаже препознати оне с дужом комерцијалном гаранцијом трајности.
Произвођачи такође морају пружити јасне информације о томе може ли се производ поправити и постоји ли опасност од раног квара.
Државе чланице имале су рок до 27. марта 2026. да пренесу директиву у своје национално законодавство, што 20 чланица до данас није учинило.
Сада имају два мјесеца да одговоре и обавијесте ЕК да су то учиниле.
У недостатку задовољавајућег одговора, ЕК може одлучити издати образложено мишљење.
Другу опомену с још седам држава чланица Хрватска је добила зато што није пренијела директиву о признавању стручних квалификација за медицинске сестре, стоматологе и фармацеуте.
Том директивом успостављен је јединствен систем узајамног признавања стручних квалификација за рад у Европској унији, Европском привредном простору (ЕПП) и Швајцарској. За медицинске сестре за општу здравствену његу, стоматологе и фармацеуте, ова директива обезбјеђује system аутоматског признавања квалификација између држава чланица.
Рок за преношење директиве био је 4. априла 2026. До данас осам земаља чланица није обавијестило ЕК о мјерама којима се нова правила у потпуности укључују у национално законодавство.
Након опомене, те државе сада имају два мјесеца за одговор, а у изостанку задовољавајућег одговора, ЕК може одлучити издати образложено мишљење.
Поступак повреде права ЕУ има три корака.
Први је слање службене опомене, а ако се проблем не ријеши опоменом шаље се образложено мишљење у којем се тражи да се обезбиједи усклађеност са законодавством Уније.
Ако држава чланица још увијек не сарађује, ЕУ може упутити предмет Суду Европске уније. Већина се случајева ријеши прије упућивања суду, преноси Хина.
