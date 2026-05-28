Влада одлучила продати некадашњи Спомен дом Кумровец, објављена цијена

Аутор:

АТВ
28.05.2026 21:31

Спомен дом Кумровец Титова резиденција
Влада је одлучила на сједници у четвртак продати комплекс Научно-студијског центра Кумровец и околног земљишта, дијела некадашњег Спомен дома Кумровец изграђеног 1974. године који се користио и као смјештајно-конгресни центар.

Спомен дом је, уз некадашњу Политичку школу, која се, такође, продавала у више наврата, проглашен пројектом од стратешке важности за Хрватску, а њиме од 2023. године управља Министарство просторног уређења, грађевинарства и државне имовине.

Одлуком Владе продаја комплекса Научно-студијског центра спровешће се путем јавног конкурса прикупљањем понуда с почетном цијеном од 2,7 милиона евра, колика је укупна тржишна вриједност некретнина, с циљем ревитализације комплекса, јачања туристичке понуде подручја те спрјечавања пропадања објеката и трошкова његовог одржавања.

Према просторном плану подручје је предвиђено за господарску и угоститељско-туристичку сврху, односно хотел. Уз купопродајну цијену купац ће бити у обавези платити и трошак израде извјештаја о процјени

у износу 2.833 евра, као и трошак израде енергетског сертификата износа 10.350 евра.

"Спомен-дом је од 1991. до 2003. године служио за смјештај прогнаника из ратом погођених подручја, а данас захтјева велика улагања за стављање у функцију", поручио је потпредсједник Владе и ресорни министар Бранко Бачић.

Комплекс се састоји од три повезане грађевинске цјелине укупне површине 8386 метара квадратних у склопу којег се налазе велика и мала дворана, читаоница с библиотеком, пословни кабинети, рецепција, кухиња, ресторан, базен и друге помоћне просторије, као и смјештајни дио са 62 собе и пратећим садржајима.

Конзерваторијско одјељење у Крапини донијело је 29. априла 2024. рјешење којим су објект и већи дио земљишта стављени под превентивну заштиту на период од четири године.

У складу са Законом о заштити и очувању културних добара, прије склапања уговора о купопродаји тражиће се изјашњавање Општине Кумровец и Крапинско-загорске жупаније о кориштењу права прве куповине, преноси Јутарњи лист

