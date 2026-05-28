Ево како изгледа сестра Секе Алексић: Живи у БиХ

Позната пјевачица Сека Алексић присутна је на музичкој сцени више од 20 година. Међутим, у јавности је мало познат податак да она није једина у породици која има таленат за музику, те да има старију сестру која се такође професионално бави пјевањем.
Старија сестра Секе Алексић се зове Ајсела Малкић.
Ајсела је рођена у Тузли, а њен тренутни дом је у Босни, гдје годинама уназад гради своју каријеру, снима пјесме и наступа по цијелом региону. Њена публика најчешће може да је чује по локалним клубовима и објектима, а њен музички правац фокусиран је на фолк репертоар.
Поред музичког ангажмана, Ајсела је препознатљива и по свом упечатљивом сценском имиџу, јер воли да се облачи провокативно и тиме истиче своју одличну линију.
Када је ријеч о сестринском односу, Ајсела за Секу има искључиво ријечи хвале. Своју наклоност и поштовање према сестрином раду показала је и када је својевремено изјавила за медије како би веома вољела да сними дует са њом, преноси Блиц.
