Украо картицу Џонија Депа и потрошио 600.000 евра: Глумац није ни примијетио

Јордански држављанин осумњичен за превару ухапшен је након што је, према наводима истраге, украо банковну картицу Џонија Депа и њоме потрошио више од 600 хиљада евра.
Како пише Дејли мејл, славни глумац наводно више од двије године није ни примијетио да му са рачуна нестаје огроман новац, све док његова банка није означила трансакције као сумњиве.
Истражитељи су пратили онлајн куповине и на крају ухапсили мушкарца који је изнајмљивао стан у Будимпешти. Мађарске власти тврде да је 27-годишњи осумњичени користио украдене податке кредитне картице за интернет куповину и резервације смјештаја.
Полиција истражује чак 308 засебних трансакција, чија укупна вриједност прелази 620 хиљада евра. На снимцима које је објавила мађарска полиција види се тренутак хапшења – полицајци осумњиченог приводе и одводе са лисицама на рукама.
Мађарски истражитељи наводе како је истрага отворена почетком ове године, када је једна америчка финансијска институција контактирала мађарску канцеларију ФБИ-ја након откривања илегалних исплата са рачуна клијента. Детективи су касније утврдили да је ријеч управо о Џонију Депу, који, према писању медија, није примијетио стотине трансакција спроведених између јануара 2024. и децембра 2025. године.
Полиција је траг новца пратила преко ИП адреса, имејл налога и мађарског телефонског броја, који су били директно повезани са резервацијама извршеним украденом картицом.
Током претреса стана, полиција је заплијенила електронске уређаје за које вјерује да су коришћени у наводној превари. Осим доказа о финансијском криминалу, у стану су пронађене и супстанце за које се сумња да су наркотици, због чега је против осумњиченог покренута додатна истрага због сумње на посједовање дроге, преноси Б92.
