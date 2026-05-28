Куповина половног аутомобила: 10 најчешћих грешака које могу скупо да вас коштају

Аутор:АТВ
Коментари:0
Куповина половног аутомобила за многе је велика финансијска одлука, али и ситуација у којој се лако направи кобна грешка.
Аутомобил може да изгледа очувано, цијена може да дјелује примамљиво, а проблеми се често покажу тек након неколико мјесеци вожње.
Зато полован аутомобил не треба куповати на брзину, посебно не само због изгледа или „добре цијене“. Кварови на мјењачу, турбини, електроници, ДПФ систему или трагови ранијих оштећења могу касније озбиљно оптеретити буџет.
Прениска цијена није увијек добра прилика
Ако је аутомобил знатно јефтинији од сличних модела на тржишту, за то најчешће постоји разлог. Иза ниске цијене могу да се крију велика километража, лоше одржавање, скривени кварови или ранија оштећења.
Лијеп спољашњи изглед не значи да је возило исправно. Прије куповине треба провјерити мотор, мјењач, трап, шасију и електронику. Професионални преглед у сервису може да вас спаси много већих трошкова.
Сервисна историја много говори
Рачуни, сервисна књижица или дигитални запис одржавања показују како је аутомобил чуван. Посебно треба провјерити када је рађен велики сервис, као и стање квачила, турбине и ДПФ система код дизелаша.
Аутомобили из иностранства нису аутоматски бољи. Неки су кориштени као рентакар или флотна возила, а код појединих може постојати проблем са враћеном километражом или непотпуном историјом.
Реченице попут „никад ударан“ или „као нов“ не значе много без доказа. Документација, дијагностика и преглед у сервису важнији су од приче продавца.
Код модерних аутомобила многи кварови не виде се одмах. Дијагностика може да открије проблеме са електроником, мотором, мјењачем, сензорима или ваздушним јастуцима.
Није важна само цијена аутомобила. Премијум модел стар десет година може бити повољан за куповину, али скуп за сервисирање, дијелове, гуме и регистрацију.
Пробна вожња мора бити озбиљна
Током вожње треба обратити пажњу на рад мотора, кочнице, мјењач, волан и вјешање. Вибрације, лупање, трзаји или дим из ауспуха могу бити знак озбиљнијег проблема.
Дизајн, опрема или омиљена марка лако могу да засјене реално стање возила. Полован аутомобил треба бирати хладне главе.
Враћена километража и даље је чест проблем. Стање волана, сједишта, педала и ентеријера често може да покаже да је аутомобил прешао много више него што пише на табли, преноси Ауто портал.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
3 д0
Савјети
3 д0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
3 д0
Ауто-мото
3 д0
Најновије
09
00
08
59
08
48
08
47
08
41
Тренутно на програму