Путин свечано дочекан у Астани: Небо обојено у бојама руске заставе

28.05.2026 08:48

Руски предсједник Владимир Путин, десно, и предсједник Казахстана Касим-Жомарт Токајев улазе у салу током званичне церемоније добродошлице на Међународном аеродрому у близини Астане, Казахстан, у среду, 27. маја 2026.
Фото: Tanjug/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool

У Палати независности у Астани приређен је свечани дочек за руског предсједника Владимира Путина, уочи билатералног састанка са предсједником Казахстана Касемом Жомартом Токајевим.

Током свечане церемоније изнад Астане прелетјели су авиони који су небо обојили у боје руске тробојке. Након тога, предсједници су поздравили делегације двију држава, док су оркестри извели химне Русије и Казахстана.

Путин борави у Казахстану у тродневној државној посјети, а дан раније одржао је неформалан разговор са Токајевим.

Након церемоније дочека, лидери ће разговарати о кључним аспектима даљег развоја сарадње у политичкој, трговинско-економској, војно-техничкој, културно-хуманитарној и другим областима. Такође ће размијенити мишљења о актуелним регионалним и међународним питањима, као и о перспективама сарадње у оквиру мултилатералних организација.

Руски предсједник ће у Астани учествовати и у догађајима у оквиру засједања Вишег евроазијског економског савјета, преноси Спутњик.

