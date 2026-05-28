Бик улетио у фризерски салон, настао општи хаос: Инцидент у Турској

Аутор:АТВ
Коментари:0
У истанбулској општини Султанбејли бик-курбан је побјегао власнику и након трчања улицама разбио стакло фризерског салона те улетио у салон. Тренутак када је бик ушао у салон и бјежање људи у салону забиљежени су безбједносним камерама.
Инцидент се догодио синоћ у насељу Хамидије. Међу радницима и муштеријама завладали су паника и страх те су се одмах разбјежали. Бик је убрзо истрчао из салона и почео трчати кроз насеље. Том приликом напао је власника и мјештане који су га покушавали ухватити.
Друштво
Најљепше вијести стижу из породилишта: Рођене 22 бебе
Пошто га сами нису успијевали савладати, грађани су затражили помоћ општинских служби. Након дуготрајне потјере, бик је ухваћен и враћен власнику.
Ресит Кони, власник фризерског салона чији је излог бик разбио, испричао је шта се догодило.
- Бик је дошао из доњег насеља. Сједио сам када је улетио у радњу. Унутра је било муштерија, међу којима једно дијете. Сагнуо сам се и привио дијете уз себе да се не уплаши. Комадићи стакла су ми се забили у руке. Имали смо луде среће. Хвала и на овоме. Повријеђен сам, али пошто је животиња пала на под, то нам је дало прилику да побјегнемо - изјавио је Кони.
Према његовим ријечима, имају четири столице и на све четири су биле муштерије када се инцидент догодио. Пошто су муштерије имале заказане термине, додаје, није било гужве те је захвалан Богу на томе, преноси турска телевизијска кућа ntv.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч2
Најновије
09
00
08
59
08
48
08
47
08
41
Тренутно на програму