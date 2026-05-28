Бик улетио у фризерски салон, настао општи хаос: Инцидент у Турској

28.05.2026 08:09

Бик улетио у фризерски салон у Турској.
У истанбулској општини Султанбејли бик-курбан је побјегао власнику и након трчања улицама разбио стакло фризерског салона те улетио у салон. Тренутак када је бик ушао у салон и бјежање људи у салону забиљежени су безбједносним камерама.

Инцидент се догодио синоћ у насељу Хамидије. Међу радницима и муштеријама завладали су паника и страх те су се одмах разбјежали. Бик је убрзо истрчао из салона и почео трчати кроз насеље. Том приликом напао је власника и мјештане који су га покушавали ухватити.

Пошто га сами нису успијевали савладати, грађани су затражили помоћ општинских служби. Након дуготрајне потјере, бик је ухваћен и враћен власнику.

Ресит Кони, власник фризерског салона чији је излог бик разбио, испричао је шта се догодило.

- Бик је дошао из доњег насеља. Сједио сам када је улетио у радњу. Унутра је било муштерија, међу којима једно дијете. Сагнуо сам се и привио дијете уз себе да се не уплаши. Комадићи стакла су ми се забили у руке. Имали смо луде среће. Хвала и на овоме. Повријеђен сам, али пошто је животиња пала на под, то нам је дало прилику да побјегнемо - изјавио је Кони.

Према његовим ријечима, имају четири столице и на све четири су биле муштерије када се инцидент догодио. Пошто су муштерије имале заказане термине, додаје, није било гужве те је захвалан Богу на томе, преноси турска телевизијска кућа ntv.

