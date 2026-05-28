Словенију погодило олујно невријеме, температура пала за 15 степени

28.05.2026 08:47

Фото: Pexel/ Anton Kudryashov

Словенију је у сриједу поподне и увече захватило олујно невријеме, најгоре је било у Штајерској гдје је вјетар носио кровове, чупао дрвеће, обарао стубове електричне енергије.

Поред јаких удара вјетра, невријеме је пратио град, на неким мјестима величине ораха, уз обилне пљускове, због чега су ватрогасци на неким мјестима морали да испумпавају воду из поплављених зграда, објавио је портал 24ур.

Током олује удари грома запалили су најмање два пожара, у Новом Месту и Дорнави.

Након топлотног таласа током којег је у Словенији забиљежено и више од 30 степени, темепратура је послије олује пала за 10 до 15 степени.

(Танјуг)

