Словенију погодило олујно невријеме, температура пала за 15 степени

Аутор:АТВ
Коментари:0
Словенију је у сриједу поподне и увече захватило олујно невријеме, најгоре је било у Штајерској гдје је вјетар носио кровове, чупао дрвеће, обарао стубове електричне енергије.
Поред јаких удара вјетра, невријеме је пратио град, на неким мјестима величине ораха, уз обилне пљускове, због чега су ватрогасци на неким мјестима морали да испумпавају воду из поплављених зграда, објавио је портал 24ур.
Током олује удари грома запалили су најмање два пожара, у Новом Месту и Дорнави.
Након топлотног таласа током којег је у Словенији забиљежено и више од 30 степени, темепратура је послије олује пала за 10 до 15 степени.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
36 мин0
Здравље
42 мин0
Друштво
48 мин0
Република Српска
48 мин1
Регион
1 ч0
Регион
10 ч0
Регион
12 ч0
Регион
15 ч0
Најновије
09
02
09
00
08
59
08
48
08
47
Тренутно на програму