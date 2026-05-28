Хорор у Ријеци: Дјевојку држали заробљену, мушкарац је силовао пред дјецом

28.05.2026 07:16

Фото: Pixabay

Жупанијско државно одвјетништво у Ријеци подигло је оптужницу против троје хрватских држављана због низа тешких кривичних дјела почињених на штету 26-годишње дјевојке.

Оптужени су 53-годишњи мушкарац, 18-годишњак и 38-годишња жена.

Злодјела су, према наводима оптужнице, почињена током октобра и новембра 2025. године на подручју Приморско-горанске жупаније.

Како преноси Телеграм, 26-годишњакиња је била присилно заточена у кући осумњичених. Током заточеништва, 52-годишњи мушкарац ју је више пута силовао, и то пред дјецом. Сво троје осумњичених су, како се наводи, брутално претукли жртву, нанијевши јој тешке тјелесне повреде због којих је хитно превезена у Клинички болнички центар Ријека.

Оптужница терети тројац за различите облике насиља:

Првооптужени (53) терети се за укупно три тешка кривична дјела против полне слободе, три кривична дјела задовољавања похоте пред дјететом млађим од 15 година, те за наношење тешких тјелесних повреда.

Другооптужени (19) и трећеоптужена (38) оптужница терети за наношење тешких тјелесних повреда и противправно одузимање слободе 26-годишњој жртви.

Трећеоптужена (38) се додатно терети за кривично дјело повреде дјететових права, које је починила на штету своје дјеце.

Надлежно државно одвјетништво затражило је продужење истражног затвора за првооптуженог због опасности од понављања кривичног дјела. За преостало двоје оптужених предложено је продужење раније одређених мјера опреза.

