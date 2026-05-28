Браћа из БиХ осуђена у Њемачкој због крађе 5.3 милиона евра

Окружни суд у Берлину осудио је тројицу мушкараца из Босне и Херцеговине на вишегодишње затворске казне због посебно тешке крађе у једној фирми за транспорт новца у Берлин-Лицхтенбергу.
Двојица браће, стара 29 и 28 година, који су у опљачканој фирми радили као бројачи новца, добили су казне од пет и по, односно пет година и три мјесеца затвора. Њихов 37-годишњи рођак осуђен је на четири године и три мјесеца.
Истовремено, суд је одредио одузимање противправно стечене имовинске користи у износу од 5,3 милиона евра. Мушкарци су, како је рекао предсједавајући судија Александар Масух рекао у образложењу пресуде, „злочин планирали као породица и дјеловали попут правих криминалаца“. Најстроже кажњени 29-годишњак је „као шеф смјене“ имао могућност да отвори сеф.
Према налазима суда, браћа су 21. децембра 2025. у просторијама фирме спаковала новац у торбе и изнијела га из зграде. Рођак је помогао при утовару у припремљено возило за бјекство. У близини мјеста злочина чекали су и други чланови породице. Док су браћа након пљачке отпутовала у Босну и Херцеговину са по 50.000 евра, рођак је требало да преброји остатак новца и сакрије плијен, преносе Независне.
Према оптужници, новац је у споредним улицама распоређен у додатна возила за бјекство и привремено ускладиштен на различитим мјестима у Берлину, као и у бранденбуршком Бад Фреиенвалдеу.
Средином јануара истражиоци су у подруму једне берлинске стамбене зграде пронашли и заплијенили 2,15 милиона евра. Више од три милиона евра плијена и даље недостаје.
Троје оптужених, сви из Босне и Херцеговине, признали су учешће пред судом и извинили се. Најстроже кажњени 29-годишњак је преко свог браниоца изјавио да су запослени у фирми „с времена на вријеме маштали о томе шта би било кад би имали макар милион од тог новца“.
Он се „препустио тим мисаоним играма“, признао је на суду. Гдје је рођак сакрио новац, није могао да каже. С друге стране, 37-годишњак је навео да су два брата од њега преузели неколико пуних торби са новцем.
Мјесец дана након пљачке, 37-годишњак се предао полицији, док су се браћа скоро два мјесеца крила у Босни и Херцеговини, а затим су се вратили у Њемачку.
Од хапшења, тројица мушкараца се налазе у истражном затвору. Тужилаштво је тражило казне између три и по и шест и по година, док су браниоци предлагали по три и по године. Пресуда још није правоснажна.
