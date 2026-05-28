Додик на Пленарној сједници о изазовима и пријетњама међународној безбједности

Предсједник СНСД-а Милорад Додик данас ће на пленарној сједници Међународног форума о безбједности говорити о теми "Изазови и пријетње међународној безбједности у контексту формирања мултиполарног поретка".
Почетак пленарне сједнице планиран је за 9.30 часова по московском времену, односно 8.30 часова средњоевропском.
У току дана планиран је и састанак са секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејом Шојгуом, којем ће осим Додика, присуствовати и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Учесници Међународног форума о безбједности, који је у Москви почео у уторак, 26. маја, присуствују, низу тематских сесија, научним конференцијама, округлим столовима, презентацијама, билатералним и мултилатералним састанцима, те изложби о специфичним областима рада релевантних руских агенција и организација.
(Срна)
