Ево какво нас вријеме очекује данас

Аутор:

АТВ
28.05.2026 07:59

Фото: Pexel/ Arun Thomas

У Републици Српској и ФБиХ данас ће преовладавати сунчано, уз умјерену облачност и мало свјежије вријеме у односу на претходни дан.

Јутро је промјенљиво облачно, понегд‌је са пролазном кишом и пљуском, на југу ведро, док ће током дана бити умјерених развоја облачности са повременом кишом и пљусковима.

Увече ће бити углавном ведро уз пролазну облачност, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Максимална температура ваздуха биће од 24 до 29, на југу до 32 степена, у вишим пред‌јелима од 20 степени Целзијусових.

Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверног смјера.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак, Билећа и Рудо 14, Рибник 15, Сарајево, Вишеград и Мркоњић Град 16, Тузла и Нови Град 17, Приједор и Добој 18, Бањалука, Бијељина и Мостар 20, Требиње 21 степен Целзијусов.

