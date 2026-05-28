Ево какво нас вријеме очекује данас

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ данас ће преовладавати сунчано, уз умјерену облачност и мало свјежије вријеме у односу на претходни дан.
Јутро је промјенљиво облачно, понегдје са пролазном кишом и пљуском, на југу ведро, док ће током дана бити умјерених развоја облачности са повременом кишом и пљусковима.
Увече ће бити углавном ведро уз пролазну облачност, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Максимална температура ваздуха биће од 24 до 29, на југу до 32 степена, у вишим предјелима од 20 степени Целзијусових.
Занимљивости
Дневни хороскоп за 28. мај: Финансијска ситуација се поправља за овај знак
Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверног смјера.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак, Билећа и Рудо 14, Рибник 15, Сарајево, Вишеград и Мркоњић Град 16, Тузла и Нови Град 17, Приједор и Добој 18, Бањалука, Бијељина и Мостар 20, Требиње 21 степен Целзијусов.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
10 ч0
Друштво
12 ч0
Најновије
09
00
08
59
08
48
08
47
08
41
Тренутно на програму