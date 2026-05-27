Топлотна купола оковала Европу, оборени рекорди стари 80 година, има и мртвих

Аутор:АТВ
Екстремни топлотни вал, који је на самом почетку љета погодио западну Еуропу, однио је најмање седам живота у Француској, док су у Паризу и Лондону забиљежене незапамћене температуре за ово доба године.
У Француској и Уједињеном Краљевству измјерени су апсолутни температурни рекорди за мај, а метеоролози упозоравају да врхунац паклених врућина тек долази.
"Данас могу потврдити да је седам смртних случајева директно или индиректно повезано с врућином", изјавила је гласноговорница француске владе Мауд Брегеон за телевизију ТФ1, додајући да се чак пет особа утопило тражећи освјежење.
Међу жртвама су спортисти и рекреативци. Једна жена је преминула од хипертермије (топлотног удара) током фитнесс такмичења у Лyону, док је 53-годишњи мушкарац доживио срчани удар на утрци у Паризу. На другој утрци у паришком предграђу хоспитализирано је 16 особа, од којих је чак 10 у критичном стању, преноси Кликс
Власти упозоравају да су плаже и ријеке препуне, али да спасилачке службе још увијек нису на дужности јер службена сезона почиње тек у јулу.
Национална метеоролошка служба Мéтéо Франце саопћила је да је у понедјељак измјерено рекордних 37 степени целзија у близини Хоссегора. Понедјељак је службено проглашен најтоплијим мајским даном од почетка мјерења, с националним просјеком од 24,4 степена целзија, чиме је срушен рекорд из давне 1944. године (23,7 степена целзија).
Слично је и у Великој Британији. Мет Оффице је потврдио да је у Лондону измјерено 34,8 степени целзија.
Климатолог Цхристопхе Цассоу истиче да су ове температуре у прединдустријском добу биле "практично немогуће".
"Ово је догађај без преседана, с вјероватноћом један према хиљаду да се догоди у ово доба године у досадашњим климатским условима", изјавио је Цассоу за Ле Монде.
Метеоролози објашњавају да је пакао у Еуропи изазвала тзв. топлотна купола која је заробила врели зрак из Марока испод подручја високог притиска. Научници упозоравају да су топлотни валови сада десет пута чешћи него раније и да је ово директна посљедица климатских промјена.
"На крају ћемо овакве љетне температуре виђати већ у априлу и октобру", закључују стручњаци.
Француски премијер Сéбастиен Лецорну сазвао је хитан састанак владе за четвртак како би се процијенила спремност државе за борбу против елемената.
