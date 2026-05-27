Подршка Владе Српске: Породица са четворо дјеце из Рибника добила музну краву

27.05.2026 19:00

Фото: Ustupljena fotografija

Породица Вујатовић из засеока Вујатовићи у Ситници код Рибника добила је музну краву као конкретан вид подршке за обезбјеђивање бољих услова живота и исхране четворо малољетне дјеце.

Породица Вујатовић упутила је искрену захвалност премијеру Сави Минићу, који је показао разумијевање за њихову тешку животну ситуацију, одговорио позитивно на њихову молбу и донирао краву.

Слађана и Урош Вујатовић живе са дјецом и старијим чланом породице у отежаним животним околностима и без стабилних примања. Урош се годинама бори са посљедицама повреде кичме, због чега није у могућности да редовно ради и привређује.

Како су истакли, ова подршка за њих значи сигурнију будућност дјеце и додатни мотив да остану и живе на свом огњишту.

Начелник општине Рибник Душко Дакић захвалио се премијеру Сави Минићу на разумијевању и донацији породицама којима је овакав вид подршке најпотребнији, истичући да су овакве донације примјер одговорне и искрене бриге за обичног човјека и опстанак живота на селу.

Општина Рибник наставиће да, у сарадњи са институцијама Републике Српске, пружа подршку породицама које живе у отежаним условима, са јасним циљем да се људима помогне да остану и живе на својим огњиштима.

