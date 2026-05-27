Супер Ел Нињо пустоши Европу, а тек је мај! У Француској броје мртве

Аутор:

АТВ
27.05.2026 16:17

Фото: Envato/Sandsun/antonytrivet/APchannel

Временски феномен "Супер Ел Нињо" покорио је посљедњих дана Европу. У појединим земљама забиљежени су смртни случајеви, а у Босни и Херцеговини су активни жути метеоаларми због високих температура.

Стручњаци упозоравају да је ово само почетак, те да се наша земља мора хитно припремити за екстремне услове и суперћелијске олује.

У Француској седморо преминуло

У Француска је седморо људи изгубило живот усљед топлотног таласа. Међу жртвама је и дјевојка (28) која је доживјела хипертермију и преминула прије доласка у болницу након што је учествовала на фитнес трци. Трагедија је добила још горе размјере када је на истој трци преминуо и мушкарац (53), док је чак 16 учесника колабирало и завршило у болници. Такође, пријављена су и утапања на више купалишта.

У емисији „Јутро на Блиц” на Блиц ТВ-у, из Париз се уживо укључио антрополог Борис Петровић, свједочећи о хаосу који је настао у Француској.

„Проблем са овим таласом врућине је то што је дошао послије периода од двије седмице приличне хладноће и кише, са скоро зимским температурама”, објашњава Петровић.

„Онда је одједном температура скочила на 35 степени, изненада, и због тога су и страдали ови људи”, каже антрополог.

Парижани спас од врућина траже испод прскалица

Изненађујуће је да француски надлежни органи нису отказали овакве манифестације, већ су издали само основне препоруке о хидратацији и боравку у затвореном простору од 11 до 17 часова. У тамошњој јавности се, нажалост, овакви трагични исходи готово подразумјевају и прихватају као „нормални”.

Парижани спас од врућина траже испод прскалица на јавним мјестима и у кафићима који стварају „вјештачке облаке”, а велике главобоље ублажавају пијењем слане воде обогаћене електролитима.

„Ово се уклапа у наратив о поремећају климе у начелу, гдје може да се деси да имамо три или четири дана великих врућина, а онда седмицу дана кише и готово зимске хладноће”, каже Петровић.

Градови су „топлотна острва”

Док Париз и Лондон горе на метеоролошким мапама, ни Србија не заостаје. Иако је средња климатолошка вриједност за мај у Београд око 18,2 степена, нашу земљу данас погађају љетње температуре до чак 32 степена Целзијусова.

Гостујући у студију, метеоролог Миленко Јовановић детаљно је објаснио овај топлотни шок:

„Нису ово температуре које нико никад није видио, него једноставно људи нису припремљени да крајем маја може доћи до температура које више одговарају крају јуна”, каже метеоролог.

Он објашњава да нам је стигао топао ваздух из Африка и са нижих географских ширина, а градови се гуше јер постају права „топлотна острва”.

„Сви велики градови пуни бетона и асфалта практично су топлотна острва”, наводи Јовановић.

Бетон се преко дана грије, а затим ноћу исијава ту топлоту, због чега се градови много спорије хладе. Због тога се приближавамо тропским ноћима, када ће температура бити око 20 степени, а људском тијелу је за опоравак потребна нижа температура током ноћи.

Висок ниво зрачења

Спас од градске врелине пружа испаравање воде. Јовановић објашњава да ситне водене капи из градских прскалица „испаравајући узимају топлоту од ваздуха и хладе га”, чиме се природно спушта температура у непосредној околини.

Ипак, он упозорава и на екстремно висок УВ индекс, подсјећајући да је Сунце крајем маја позиционирано готово исто као крајем јула, те да УВ зраци озбиљно пријете свима који су им изложени средином дана.

Суперћелијске олује

Врели дани не доносе само зној, већ пуне атмосферу огромном енергијом, стварајући савршене услове за суперћелијске олује.

„Пошто је ваздух константно све топлији, све више водене паре може да прими, а то значи да има све више енергије и да може бити све више непогода”, каже метеоролог.

Објашњава да су суперћелијске олује у основи снажно развијени кумулонимбуси, који се у топлом ваздуху формирају изненада, у року од пар сати, а противградна одбрана ту не може ништа озбиљно да уради.

Грађани морају бити спремни, јер послије екстремних суша и врелина редовно стижу екстремне количине падавина у веома кратком временском периоду.

Када се очекује освјежење

Након данашњих више од 30 степени, стиже нам краткотрајни предах. Већ сутра се БиХ очекује благо расхлађење уз падавине које би могле донијети угоднију температуру.

Ипак, неће потрајати. Остатак седмице ће температуре расти и у недјељу нас очекује поново 30 степени.

Од понедјељка слиједи лабилизација атмосфере.

„Од понедјељка почиње лабилизација времена, а то значи повремено киша, пљускови, грмљавина, могуће и непогоде, прије свега у западној Србији, односно у планинским предјелима”, прогнозира Јовановић.

Што се тиче дугорочних прогноза, струка је јасна — сваки поглед унапријед дужи од 10 дана потпуно је непоуздан. Због огромне сложености атмосферских процеса, тачност прогноза пада испод 60 до 70 одсто, због чега нико не може поуздано да тврди какво нас тачно љето очекује.

(Блиц)

