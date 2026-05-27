Температура до 36 степени: БиХ на удару врућина, ево када стиже освјежење

Аутор:АТВ
Коментари:1
БиХ данас очекује врхунац актуелног топлотног таласа уз температуре и до 36 степени, док већ током ноћи на четвртак слиједи постепена промјена времена и блаже освјежење са сјевера земље, казали су из БХ метео.
У ноћи са сриједе на четвртак (28.маја.) очекује се премјештање ослабљене хладне фронте са сјевера, која ће донијети блаже захлађење и ријетке падавине.
"Током ноћи на четвртак, доласком фронте са сјевера, атмосфера ће се дестабилизовати над већим дијелом земље уз повећану облачност. Ипак, падавине ће бити ријетке и пролазног карактера, па ће у већини крајева остати сухо, истичу из БХ метео.
Четвртак и петак (29. мај) доносе претежно сунчано вријеме и нешто угодније температуре у односу на сриједу.
Дневне вриједности углавном ће се кретати између 23 и 28 степени док ће на југу земље и даље бити веома топло, уз температуре до 32 °C.
"Јутра у петак и суботу бит ће осјетно свјежија, понегдје и прохладна, уз минималне температуре углавном од 5 до 11 степени.
"За викенд, 30. и 31. маја, прогнозира се нови пораст температура. Преовладаваће претежно сунчано, врло топло и вруће вријеме, док су у недјељу послијеподне, усљед развоја облачности, понегдје могући ријетки пљускови", казали су из БХ метео.
