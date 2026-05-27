Упаљен метеоаларм за Бањалуку и Приједор

АТВ
27.05.2026 08:34

Фото: Pixabay

За подручје Бањалуке и Приједора за данас је издато жуто упозорење због високе температуре ваздуха, али и грмљавине, објавио је Метеоаларм.

За регију Бањалуке упозорење за високу температуру ваздуха објављено је за период од 11.00 до 18.00 часова, када је прогнозирано да ће температура бити од 30 до 34 степена Целзијусова.

У саопштењу је наведено да је упозорење за грмљавину издато за период од 18.00 часова до поноћи, а грађанима је предочено да буду посебно пажљиви у изложеним подручјима, као што су планине, шуме и отворени терени.

За регију Приједора упозорење за грмљавину на снази је за период од 17.00 часова до поноћи.

Упозорење за високу температуру ваздуха на подручју Приједора издато је за период од 11.00 до 18.00 часова, а прогнозирано је да ће температура бити у интервалу од 30 до 34 степена Целзијусова.

