Крвави обрачун на Пештеру: Пуцао на човјека, па га мотком претукао

27.05.2026 09:24

Мушкарац под руком држи дрвену мотку.
Фото: Pexels/Ebahir

Мушкарац З. А. (46) тешко је повријеђен и тренутно се налази у коми након што је брутално претучен и упуцан у селу на Пештерској висоравни, надомак Сјенице.

Како сазнајемо, полиција интензивно трага за осумњиченим Ш. Е. (23), који је након крвавог пира побјегао са лица мјеста. Према незваничним информацијама из истраге, позадина овог бруталног сукоба су нерашчишћени односи око земљишта. Наиме, и жртва и нападач су кобног дана чували стада оваца на Пештеру.

„Прве информације указују на то да су се жртва и нападач посвађали око парцела. Они чувају стадо оваца, а у једном тренутку су овце прешле на туђу страну, након чега је избио жесток сукоб који је прерастао у покушај убиства“, открива извор близак истрази.

Прво пуцао, па га дотукао мотком у главу

Сукоб је брзо ескалирао у стравично насиље. Нападач Ш. Е. је, према незваничним сазнањима, најприје потегао ватрено оружје и погодио З. А. у предјелу наткољенице. Међутим, ту се није зауставио. Док је рањени човјек лежао, нападач га је, како се сумња, брутално претукао мотком у главу, нанијевши му повреде опасне по живот.

Жртва у коми пребачена у Крагујевац

Повријеђени З. А. је због тежине повреда и критичног стања хитно транспортован у Клинички центар у Крагујевцу. Према најновијим сазнањима, љекари га припремају за хитну операцију, а прогнозе су неизвјесне.

Полиција чешља терен, нађени кључни докази

Припадници новопазарске полиције покренули су опсежну потрагу за двадесеттрогодишњим Ш. Е. који је у бјекству. Детаљним прегледом и претрагом неприступачног терена, лоцирани су први кључни докази.

Полицајци су успјели да претраже локалну мочвару, гдје је нападач очигледно покушао да сакрије трагове. На лицу мјеста пронађени су мобилни телефон осумњиченог, као и оружје којим је, како се сумња, извршен напад. Полиција и даље интензивно трага за Ш. Е., а на терену су јаке снаге безбједности, преноси Телеграф.

