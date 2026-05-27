Саобраћајка у БиХ: Обустављен саобраћај на граници са Хрватском

АТВ
27.05.2026 08:50

Због саобраћајне незгоде затворен гранични прелаз Аржано
Фото: HAK kamere

Сплитска полиција саопштила је јутрос, 27. маја, да је затворен гранични прелаз Аржано.

"Обавјештавамо вас да је на граничном прелазу Аржано тренутачно обустављен саобраћај због саобраћајне несреће која се догодила на подручју Босне и Херцеговине, непосредно с друге стране граничног прелаза", навели су из полиције.

Аржано је насеље у општини Циста Прово, у Сплитско-далматинској жупанији.

