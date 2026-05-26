"Здравствени проблеми и неписмене особе": Ко је све добио возачку преко "везе"?

Аутор:АТВ
Коментари:2
Осам особа је ухапшена у склопу акције "Циљ" која је данас реализована на подручју Новог Града, Приједора и Костајнице, саопштено је из МУП-а Републике Српске.
Како је АТВ писао, међу ухапшеним је и Младен Кулунџија, одборник Поткозарског народног покрета у скупштини Града Приједор.
Хроника
Акција "Циљ": Ухапшен одборник Младен Кулунџија и још седам особа
"Полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске данас су на подручју Новог Града, Приједора и Костајнице реализовали оперативну акцију кодног назива Циљ у оквиру које је слободе лишено осам лица", наводе из МУП-а Српске.
Како су навели, извршени су претреси на 13 локација, акција је усмјерена на откривање и доказивање злоупотреба, малверзација и незаконитости у поступку полагања возачких испита на подручју општине Нови Град
"Под надзором Републичког јавног тужилаштва, Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминалитета и по наредбама Окружног суда Бања Лука извршени су претреси на 13 локација. Акција "ЦИЉ" траје дужи временски период и усмјерена је на откривање и доказивање злоупотреба, малверзација и незаконитости у поступку полагања возачких испита на подручју општине Нови Град", наводе из МУП-а.
Хроника
Акција "Циљ": Ухапшени власници ауто школа и чланови Комисије за полагање возачких
Поред Кулунџије, ухапшена је и Андреа Качар, секретар Комисије за полагање возачких испита, као и Миленко Недимовић, власник ауто школе "Циљ" из Новог Града.
"Истрагом је утврђено да постоје основи сумње да су поједини власници ауто школа заједно са одређеним члановима испитне комисије у дужем временском периоду омогућавали кандидатима полагање возачких испита на незаконит начин, уз новчану накнаду, чиме су починили кривична дјела „Извршење кривичног дјела у саставу криминалног удружења“, „Злоупотреба службеног положаја или овлашћења“ и „Трговина утицајем“. На основу до сада прикупљених доказа, постоје основи сумње да је на десетине лица на овај начин стекло право на управљање моторним возилом, те да је међу њима било и лица која на подручју других општина и испитних комисија нису испуњавала ни опште здравствене услове за возача, нису посједовала потребна знања из области саобраћајних прописа, а за неке постоји сумња да су и неписмена", речено је из МУП-а.
Акција је реализована су у сарадњи са Полицијском управом Приједор и МУП-ом Унско-санског кантона.
По завршетку активности, лица лишена слободе ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити спроведена поступајућем тужиоцу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
8 ч0
Хроника
10 ч0
Хроника
5 ч2
Хроника
5 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч3
Хроника
5 ч2
Хроника
5 ч0
Најновије
19
44
19
43
19
33
19
33
19
32
Тренутно на програму